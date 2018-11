Sesc AM promove oficina gratuita com o escritor cearense Sidney Rocha

Manaus - Na próxima semana (5 a 9 de novembro), o Sesc AM promove oficina de escrita criativa com o escritor Sidney Rocha pelo projeto Arte da Palavra. A atividade é gratuita e será realizada das 13h30 às 17h30, no auditório do Sesc Centro de Atividades, que fica localizado na rua Henrique Martins, 427, Centro.

O escritor cearense Sidney Rocha é um profissional com quarenta anos de trajetória, com livros publicados de contos, romances, ensaios. É um autor premiado por seu trabalho como editor e escritor, internacional e nacionalmente, como por exemplo, com o Prêmio Jabuti de Literatura, o maior prêmio literário do país.

Na oficina promovida gratuitamente pelo Sesc AM, serão trabalhadas estruturas narrativas e laboratório do personagens, centrados em cada participante. Portanto, cada pessoa estará diante de uma experiência única, onde será exigida a consciência de suas próprias capacidades, limitações, crenças, descrenças e descobertas individuais. Este curso não é uma competição, mas uma descoberta de competências. Uma experiência do conhecimento, do intelecto, mais sobretudo da sensibilidade, “um curso para as emoções”, como dizem os alunos que o concluíram em outras ocasiões.

As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, na biblioteca do Sesc Centro de Atividades (rua Henrique Martins, 427, Centro), no primeiro dia do evento (5/11).

O escritor

Sidney Rocha, 51 anos, é editor e roteirista. Recebeu o Prêmio Osman Lins de Literatura pelo romance Sofia, Prêmio Jabuti por O destino das metáforas, finalista do Telecom de Literatura (Matriuska, 2009 contos, Iluminuras), hoje Oceanos. Possui livros e contos adaptados para o cinema (Matriuska, Pablo Polo) e série de TV, para o Canal Brasil. Traduzido para o alemão, inglês e espanhol. Em 2015, Fernanflor (romance, Iluminuras) teve e continua tendo boa recepção e publicado também em Portugal, em 2017.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou no site www.sesc-am.com.br.

