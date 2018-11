Amazonense lança livro de combate à corrupção em São Paulo

James Lins ao lado do juiz Sérgio Moro | Foto: Divulgação

Manaus - O advogado e cientista político amazonense James Lins, a Editora Aufiero e os autores da obra coletiva “Do Combate à Improbidade Administrativa - Considerações Sobre a Lei n. 8.429/92 e Afins” realizam no próximo dia 7 de novembro o lançamento de sua obra conjunta no auditório da Caixa de Assistência do Advogado de São Paulo ( CAASP), em São Paulo, capital.

A obra, que é fruto de um evento realizado pelo centro acadêmico de Direito Oswaldo Aranha, conta com a participação de operadores do Direito de todas as regiões do país como doutor Miguel Nagib e doutor Ives Gandra Martins, além de nomes de peso no cenário amazonense como os Conselheiros Érico Desterro e Júlio Pinheiro, além da participação especial do futuro Ministro da Justiça, o Juiz Sérgio Moro.

Em sua passagem por Curitiba, o coordenador da obra James Lins entregou um exemplar da obra ao doutor Sérgio Moro e frisou sua importância no atual cenário de renovação na política brasileira. Em suas palavras, temas como o combate à improbidade, à corrupção e também o Compliance, temática integrante do livro, podem ser debatidos e aprofundados por todo cidadão brasileiro.

| Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Veja as estreias da semana nos cinemas de Manaus

Revista divulga foto oficial da última temporada de Game Of Thrones