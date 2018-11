SBT e AACD anunciam as novidades do Teleton 2018

Na manhã desta quarta-feira (31), o SBT abriu suas portas para realizar a coletiva de imprensa da 21ª edição do Teleton, que acontece nos dias 09 e 10 de novembro.

Estiveram presentes com os jornalistas a madrinha do Teleton, Eliana, a madrinha digital, Maisa, e o padrinho digital, Celso Portiolli. Por problemas de saúde, o cantor Daniel, padrinho do evento, não pode comparecer. A pequena Luara, criança símbolo deste ano, foi a responsável pela abertura do evento.

Com o tema "Vamos juntos fazer um Teleton Extraordinário", a programação desta edição reunirá Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Michel Teló, Naiara Azevedo, Ludmilla, Ronnie Von e muitos outros representantes de sete parceiros solidários: TV Globo, Rede Record, TV Cultura, RedeTV, Band, TV Gazeta e Nickelodeon.

Na abertura, estarão no palco os padrinhos Eliana e Daniel, os amigos do Coral Omega, as estrelas de Poliana, Ivete Sangalo e Tiago Abravanel. Para completar a grande noite, Danilo Gentili e Helen Ganzarolli vão dividir o palco com convidados como Ronnie Von, Joyce Ribeiro, Milton Neves, Tirullipa, entre outros.

Meta

Neste ano, o objetivo é arrecadar R$ 30 milhões para ajudar a manter os atendimentos dos nove Centros de Reabilitação, além das cinco Oficinas Ortopédicas e do Hospital Ortopédico AACD, que realizaram juntos mais de 830 mil atendimentos em 2017.

Teleton+

Para complementar o programa televisivo, o Teleton+ também marca presença nas redes sociais. A segunda edição será composta por oito lives temáticas exibidas nos canais oficiais do evento e da emissora no Facebook e no YouTube. Cada transmissão vai reunir um grupo diverso de convidados ligados ao tema, junto com pacientes, familiares e especialistas da AACD.

A intenção é envolver o público conectado nas redes com temas relevantes e que geralmente causam dúvidas, que serão respondidas durante um bate-papo com presença dos profissionais da AACD. Os especialistas irão contextualizar os assuntos com a experiência de quem atua há 68 anos na causa da pessoa com deficência física.

Doações

Desta vez, a ação vai além da maratona solidária, que dura mais de 24 horas e se tornou uma campanha que vai até o dia 12 de novembro. Ao longo desse período, é possível doar para a causa da AACD por meio de diversas plataformas.

Outra novidade é que além dos telefones e do site, será possível fazer a contribuição tanto pelos telefones pré-pagos como de pós-pago e, também, por meio da fatura de TV por assinatura - uma parceria com a NET -, SMS, Messenger do Facebook, WhatsApp, QR Code e Pic Pay.

*Com informações da assessoria

