Samba Manaus 2018 arrasta milhares de pessoas ao sambódromo

Manaus – A 16ª edição do Samba Manaus reuniu em 2018 milhares de pessoas no sambódromo da capital, localizado na Zona Centro-Sul da cidade. Nem a chuva que caiu durante a madrugada fez os apaixonados pelo ritmo arredarem o pé do maior festival de samba a céu aberto do Brasil. Esse ano, a festa contou com a participação de 10 atrações, entre nomes nacionais e regionais.

O evento, que fazia um jejum de dois anos na programação da cidade já é um nome consolidado por quem curte o selo nos últimos 16 anos. Em 2018 a produtora Fábrica de Eventos trouxe à Manaus nomes como, Ferrugem, Dilsinho, Pixote, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Imaginasamba, Raça Negra e Turma do Pagode.

Entre as atrações regionais subiram ao palco o cantor Uendel Pinheiro e ainda o grupo 40 Graus de Amor.

O Samba Manaus 2018 aconteceu recheado de surpresas positivas para o público que pode conferir a programação desde às 19h de quinta-feira (01) até às 7h de sexta-feira (02).

Além de um túnel que passava por debaixo do palco e dava acesso a pista frontal aos palcos principais, o evento contou ainda com uma área vip 100% climatizada e com música eletrônica. Outro grande trunfo da festa foi a produção dos palcos duplos que permitiram maior interação entre o público e os artistas que se apresentaram.

Entre grandes sucessos que levaram os sambistas ao delírio no sambódromo, a banda Raça Negra era uma das mais esperadas da noite. Com mais de 30 anos de carreira, Luis Carlos – o vocalista da banda – conta que lembra com carinho da 1ª edição do Samba Manaus, foi a banda quem inaugurou o palco do festival há 16 anos.

“É sempre um enorme prazer voltar a Manaus e ser sempre recebido com tanto calor do público, principalmente em um evento como o Samba Manaus que já faz parte da nossa história. Nós fomos a primeira banda a cantar no palco dessa festa ainda em sua primeira edição. Estar aqui e receber o carinho do público é sempre a oportunidade de reciclar nosso carinho por essa região. Gostaria de poder ficar mais um pouco depois do show, mas infelizmente temos que correr para o aeroporto depois daqui”, contou Luis Carlos, principal voz do Grupo Raça Negra.

Outro nome que foi destaque durante esta edição foi o paraense Uendel Pinheiro. Radicado em Manaus, no Amazonas, o músico que deu início a sua carreira tocando cavaquinho, hoje já soma pelo menos quatro Cd’s além de um DVD gravado. No último mês o cantor esteve no programa do Raul Gil e pela primeira vez foi convidado pela Fábrica de Eventos para compor o line up do maior evento de samba do país.

“Receber o convite da Beth Dezembro para me apresentar no Samba Manaus foi a realização de um sonho. Essa festa faz parte da minha vida porque sempre fui apaixonado por esse ritmo e desde que moro em Manaus sempre estive nas edições anteriores, seja na pista, na área vip ou nos camarotes. Dessa vez, subir ao palco para representar minha região é um sentimento impagável”, ressaltou o sambista que subiu ao palco com um repertório lotado de músicas regionais.

A noite contou ainda com muito samba e suor promovido pelo Grupo Sorriso Maroto que ao subir ao palco levou o público ao delírio. Além do vocalista – Bruninho – embalando o Samba Manaus 2018 com os maiores hits da banda, o grupo chamou ao palco o ator global Thiago Martins, que em participação especial abrilhantou ainda mais a programação.

Com o cantor Pixote e a banda Turma do Pagode, a 16ª edição do Samba Manaus chegou ao fim com os raios de sol que já invadiam a arena depois de uma noite completamente regada a muita música e alegria.

