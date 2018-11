Primeiras horas do Samba Manaus agitam público no Sambódromo

Show pirotécnico durante Samba Manaus | Foto: Divulgação/Fábrica de Eventos

Manaus - Depois de dois anos fora da agenda de shows da Fábrica de Eventos, em 2018 o Samba Manaus voltou todo repaginado ao calendário de shows de Manaus.



As primeiras horas do evento, que aconteceu no Sambódromo da cidade, deixou o público encantando com a grandiosidade dos palcos, que nesta edição foi duplo. Com iluminação especial, o evento contou ainda com shows pirotécnicos e apresentações de artistas locais e nacionais como Thiaguinho, Imaginasamba, Raça Negra e Uendel Pinheiro, que animaram o público nos primeiros momentos desta quinta-feira (1º).

O show começou com a atração local 40 graus de Amor que, em seguida, deixou o palco para o cantor Uendel Pinheiro. Após as duas atrações locais, foi a vez do grupo Imaginasamba subir ao palco e levar o povo do delírio com canções que marcaram época.

O show de fogos de artifícios ligado a iluminação de ultima geração deram um toque especial ao evento.

Fábrica de Eventos

A empresária Bete Dezembro comentou com a equipe do Em Tempo que é uma enorme responsabilidade e satisfação trazer novamente a "menina dos olhos" da Fábrica de Eventos, para o calendário da empresa.

"Nosso trabalho é sempre trazer o melhor para o público manauara. Aequipe sempre desempenha o seu melhor e trazer de volta esse grande evento cheio de novidades para o calendário de shows da Fábrica só me faz ficar muito feliz. Artistas locais e nacionais de grande reconhecimento é o que Manaus merece sempre", destacou Dezembro.

O cantor Thiaguinho, que é sempre presente no no Samba Manaus frisou que ama a cidade e que sempre que pode estar aqui realizando shows e visitando a capital amazonense. "Apesar de durante dois anos não estar rolando o Samba Manaus, eu estive aqui em outras oportunidades, fazendo outros shows e sempre que chego nessa terra abençoada é uma alegria contagiante, que não dá vontade de ir embora", brincou o artista.

Nos palcos, até às 1h da manhã de sexta-feira (2), ainda cantaram Dilsinho, Raça Negra e o cantor Thiaguinho.

