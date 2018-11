Gêmeos Vavá e Márcio relembram sucessos do pagode em casa noturna

O Karametade foi um grupo musical de pagode brasileiro formado em 1993 e liderado por Wagner Duarte, o "Vavá" | Foto: Divulgação

Manaus - Os gêmeos que fizeram sucesso nos anos 1990 a frente do grupo Karametade Vavá e Márcio, voltam a Manaus para reviver as décadas de ouro do pagode. A retrospectiva acontece nessa terça-feira (6) a partir das 21h, no Moai Restobar, localizado na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste.

Wagner Duarte, ou "Vavá", iniciou sua carreira como vocalista do grupo de pagode Karametade em 1996, ficando quatro anos no posto. Seus maiores sucessos foram “Decisão, ”Se Melhorar Estraga” e “Morango do Nordeste”.



Em 2001, resolveu seguir sua carreira solo gravando seu primeiro CD pela gravadora Sony Music, atingindo o auge da carreira com as músicas “Tua Cara” e “Desencontros”

Em 2002, lançou seu segundo CD solo e também obteve grande sucesso com as músicas "Convite de Casamento" e "Olhando a imensidão do mar". Em 2003 lançou seu terceiro CD intitulado "Tô Chegando".

Em 2007 deu mais uma guinada na carreira ao formar a dupla de pagode com seu irmão gêmeo Márcio Duarte, ex-vocalista do grupo Desejos e também Karametade, permanecendo até os dias atuais fazendo shows pelas principais cidades brasileiras, além de recentemente trabalharem em um novo projeto audiovisual.

O Karametade foi um grupo musical de pagode brasileiro formado em 1993 e liderado por Wagner Duarte, o "Vavá". Criado na cidade de Santos, litoral de São Paulo, a formação original do grupo foi Vavá, Marcelo CQ, Sameer, Marcelo Mury, Waguinho, Pepê, Dodô e Marcinho.

Entre os maiores sucessos do grupo estão "Nunca Vou Deixar Você" e "Louca Sedução". Diversos álbuns do grupo foram certificados com discos de ouro e de platina.

