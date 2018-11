‘Semana das Artes’ ocupa Liceu Claudio Santoro com programação diversa

Parintins - Com intuito de se aproximar da comunidade por meio de ações artísticas e acadêmicas, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro realizará a “Semana das Artes”, de 6 a 9 de novembro, no município de Parintins, localizado a 369 quilômetros de Manaus. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e todas as atividades serão realizadas dentro do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo. O acesso será gratuito.

A programação contará com oficinas, fóruns, exposições, palestras, sessões infantis de cinema e apresentações, onde participarão professores de universidades, artistas e coordenadores dos núcleos artísticos do Liceu. “Queremos aproximar o diálogo com a comunidade parintinense, por meio das instituições de ensino, classe artística e sociedade em geral”, informa Andressa Oliveira, que coordena a Unidade Parintins do Liceu. “O objetivo é fazer com que o Liceu passe a ser um espaço para ajudar no processo de construção e desenvolvimento social por meio da arte-educação”.

O secretário de Cultura Denilson Novo destaca que as atividades têm o objetivo de aproximar cada vez mais a população das atividades artísticas. “A arte é um dos meios pelos quais podemos nos desenvolver socialmente e, quando usada de forma séria e educativa, consegue reduzir índices de criminalidade, melhorar a qualidade de vida, além de outros benefícios”, declara.

| Foto: Divulgação





Exposições

No último dia de programação da “Semana das Artes”, a partir das 19h, serão apresentadas as exposições “GEO+METRIA”, dos alunos do Núcleo de Artes Visuais, com curadoria de Jair Jacqmont, e “Ancestralidade”, do artista Josinaldo Mattos e curadoria de Evanil Maciel.

A exposição “GEO+METRIA”, que ficará na Galeria Jair Mendes, é composta por 60 obras e seis instalações criadas por mais de 100 alunos dos cursos de iniciação ao desenho, do instrutor Benedito Freitas, iniciação ao desenho e a pintura do instrutor Josinaldo Mattos e técnicas de desenho artístico do instrutor Erinaldo Batalha.

Já “Ancestralidade”, que terá lugar na Galerias Vandir Santos, é composta por um mural e 14 obras inéditas criadas a partir das técnicas de pinturas em estêncil e acrílico sobre tela, retratando a diversidade e a beleza das etnias indígenas do Brasil. Pela primeira vez no Liceu Parintins, a curadoria é assinada por um artista do município: Evanil Maciel.

Ocupação

O coordenador do Núcleo de Danças do Liceu Claudio Santoro, Baldoino Leite, participa de duas ações dentro da programação, a Mesa Redonda “Dança e Política” e a oficina de dança “Arte e Corpo”. Para ele, o evento convida a comunidade a ocupar a unidade do Liceu e enxergar as atividades realizadas dentro da instituição. “Antes da ‘Semana das Artes’, já estávamos com a ação onde levávamos espetáculos para o público na rua ou em alguma escola ou instituição e, agora, convidamos a comunidade do município e ligada ao Liceu para conhecer as atividades da SEC e ocupar o Bumbódromo. Acredito que será bastante oportuno”, ressalta Baldoino.

Confira a programação da “Semana de Artes”:

6 de novembro |terça-feira

9h às 12h e das 14h às 17h

Oficina de Produção Executiva e Formatação para o Audiovisual

Com Carlos Barbosa - Graduado pela Universidade Anhembi Morumbi-SP em Rádio e TV, pós-graduado em Gestão Cultural, Sócio-diretor da Leão do Norte Consultorias e Produção, coordenador do Matapi - Mercado Audiovisual do Norte.

14h às 17h

Workshop de Prática de Conjunto | Aperfeiçoamento Técnico

Com Instrutores do Núcleo de Música Popular do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins

9h às 12h e das 15h às 17h

Fórum Arte - Educação

Com Francis Madson - Prof. MSc. Professor de Direção do Curso de Teatro da UEA, pós Graduado em Gestão e Docência do Ensino Superior. Formado em Licenciatura pela UnB e Bacharel em Dança pela UEA, ator, diretor e autor da Souffle de Bodo Co (AM) e Cia. Boi de Piranha

Cine Clube Odinea Andrade

9h | 1ª Sessão Infantil

Filme: As Crônicas de Nárnia – A Viagem do Peregrino da Alvorada. Gênero: aventura l Classificação: 10 anos l Duração: 112min

Roda de conversa com Renner Ramos - Graduado em Licenciatura em Química pela UEA, pós graduado em Arte e Educação pela UNIASSELVI, Instrutor do Curso de Teatro para Criança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins

14h | 2ª Sessão Infantil

Filme: As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino da Alvorada. Gênero: aventura l Classificação: 10 anos l Duração: 112min

Roda de conversa com Renner Ramos

17h30 às 19h

Roda de Capoeira

Com Taisse Pinheiro - Graduada Estagiária Instrutora Corda Azul e Verde de Capoeira, Instrutora do Curso de Capoeira do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins

18h às 20h

“A representação do indígena no Festival Folclórico de Parintins”

Com Éricky Nakanome - Professor Mestre do Curso de Artes Visuais da Ufam, Presidente do Conselho de Artes do Boi Bumbá Caprichoso

18h | 3º Sessão - Juvenil

Filme: Cilada.com Gênero: comédia l Classificação: 14 anos l Duração: 97min

Roda de conversa com Francisco Xavier - Graduado no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Ufam, pós-graduado em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, Instrutor do Curso de Iniciação Teatral do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro - Unidade Parintins

18h às 20h

Oficina de Dança “Arte e o Corpo”

Com Baldoino Leite - Graduado no Curso de licenciatura em Educação Física pela UniNorte, bailarino e coordenador do Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

Leon Cid Dray - Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física da Ufam

7 de novembro |quarta-feira

8h às 11h e das 14h às 17h

Teatro de Rua

Com Francis Madson – Prof. MSc. professor de Direção do Curso de Teatro da UEA

9h às 12h e das 14h às 17h

Oficina de Produção Executiva e Formatação para o Audiovisual

Com Carlos Barbosa - Sócio-diretor da Leão do Norte Consultorias e Produção

9h às 11h e das 15h às 17h

Workshop de Criação de Figurinos Folclóricos | Aperfeiçoamento Técnico

Com Alexandre Haydos - Artista Plástico, historiador formado pelo Cesp/UEA, graduando do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Ufam

Edwan Oliveira - Graduado em Artes Visuais pela UFAM, Presidente da Comissão de Artes do Boi Bumbá Garantido

Cine Clube Odinea Andrade

Cine clubismo

14h | 1º. Sessão - Juvenil

Filme: Amadeus Gênero: drama l Classificação: 14 anos Duração: 180min

Roda de conversa com Elder Reis – Músico, Instrutor de Coral, Coordenador do Núcleo de Música Popular do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins

18h | 2º. Sessão - Juvenil

Filme: O pianista Gênero: drama l Classificação: 14 anos Duração: 143min

Roda de conversa com Elder Reis

18h às 20h - Multiuso Arena | Lado Garantido

Mesa Redonda “Dança e Política”

Com Baldoino Leite - Bailarino, Coordenador do Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

Marcos Moura - Cientista Político, folclorista, membro do Comissão de Artes da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, membro do Grupo Ajuri

8 de novembro |quinta-feira

9h às 12h

Oficina de Produção Executiva e Formatação para o Audiovisual

Com Carlos Barbosa - Sócio-diretor da Leão do Norte Consultorias e Produção

8h às 11h

Teatro de Rua

Com Francis Madson - Prof. MSc. Professor de Direito do Curso de Teatro da UEA

9h às 11h e das 15h às 17h

Oficina de Áudio e Tecnologia - Técnicas de Gravação Digital | Aperfeiçoamento

Com Fabrício Roger - Graduando do Curso de Licenciatura em Música pela UEA, Instrutor do Curso de Violão e Teoria Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro - Unidade Parintins

Marlon Soares - Graduado em Licenciatura em Matemática CESP/UEA, Pós Graduado em Matemática, graduando em Licenciatura Plena em Música pela Faculdade Clarentiano. Instrutor do Curso de Teclado do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins

9h às 11h e das 15h às 17h

Apresentação de fantoches, sessão de cinema e atividades lúdicas

Alunos do curso de capoeira e dança para criança

18h30 às 19h

Apresentação Artístico Cultural dos alunos dos cursos de dança, música popular e artes visuais

19h às 20h30

Palestra Ameríndios do Brasil

Com Renato Soares - Fotógrafo e indigenista

9 de novembro |sexta-feira

8h30

Abertura dos Memoriais dos Bumbás Caprichoso e Garantido

“Memória e Identidade”

9h às 12h e das 14h às 17h

Oficina de Notação Musical Digital

Com Expedito Calixto - Instrutor de Música-Piano e Co-Repetidor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro - Unidade Parintins

*Com informações da assessoria

Leia mais

Rock in Rio anuncia Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas

Samba Manaus 2018 arrasta milhares de pessoas ao sambódromo