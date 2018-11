‘Feijoada Carioca’ acontece no próximo dia 11 de novembro, em Manaus

Manaus - Embora o Carnaval seja comemorado somente em fevereiro, a expectativa para a maior festa do mundo já está a todo vapor na capital amazonense. No próximo domingo (11), muita cerveja, samba e suor serão esperados no Salão Vip do Clube da Caixa, no V-8, que será palco da Feijoada Carioca, com a participação do intérprete oficial do Carnaval Carioca, Gilsinho da Portela, a partir das 12h. A entrada será de R$ 50 e a camisa oficial, que também dá acesso a Feijoada, R$ 70.

De acordo com o idealizador do evento, Frank Ricardo, além da atração vinda do Rio de Janeiro, diversos outros artistas locais irão compor o animado encontro de sambistas e seus admiradores. Ele ressalta que a censura é de 14 anos, sem do que menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“O objetivo deste evento é reunir o grande público que curte o samba e o Carnaval. Queremos festejar em grande estilo a união de todas as torcidas, seja ela de escolas de samba, do futebol e até mesmo do Boi Bumbá numa apoteose no melhor estilo carioca. Teremos muito samba e claro, a deliciosa Feijoada”, explicou.

Frank explica ainda que uma das ideias do evento é alavancar o projeto de criação de um Consulado da Portela, em Manaus, a exemplo do que acontece em alguns estados e até mesmo fora do país. “Em 2015, o presidente Marcos Falcon (in memorian), da Portela, me fez esse pedido e estamos querendo realiza-lo em sua homenagem”, completou.

Entre as atrações estão membros da Bateria Show do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, shows de passistas, musas e rainhas, casal de mestre sala e porta bandeira e a corte do Carnaval de Manaus. Davi Assayag, Márcia Siqueira e Auzier & Banda também estarão presentes.

O intérprete falou ao Em Tempo a emoção de estar chegando a Manaus novamente. "Amo essa cidade. As pessoas são calorosas e te tratam bem, além disso você não encontra as comidas de Manaus em nenhum outro canto do mundo. Sempre que possível eu vou a Manaus", disse Gilsinho, que também compõe para o Boi Bumbá Caprichoso.

O público poderá esperar diversas músicas atuais e sambas-enredo que marcaram época. "Teremos diversos títulos, entre eles o imortal Portela na Avenida", lembrou.

Idealizador do evento, Frank Ricardo e Gilsinho. | Foto: Divulgação

Repaginada



A Feijoada Carioca é um projeto proveniente de um outro grande evento de sucesso que é a Feijoada Nota 10. “Tivemos quatro edições da Feijoada Nota 10 e esse ano temos a edição da Feijoada Carioca”, finaliza.

Ingressos

Ingressos podem ser adquiridos nas lojas ADJI Man do Amazonas Shopping e Manauara Shopping. Mais informações podem ser encontradas no WhatsApp 98418-8585.

Serviço:

O que: Feijoada Carioca no Clube da Caixa

Quando: 11 de novembro (domingo), a partir das 12h

Onde: Salão Vip do Clube da Caixa - Av. Efigênio Sales

Censura: 14 anos (menores somente acompanhado dos pais ou responsáveis)

Ingressos: R$50 (com camisa oficial do evento R$70)

Vendas: WhatsApp: (92) 98418-8585 ou nas lojas ADJI Man – 2º piso Amazonas Shopping e Manauara Shopping