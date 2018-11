60 anos da Bossa Nova serão comemorados no Teatro Amazonas

Manaus - Lucilene Castro, Elias Moreira e Márcia Siqueira se juntam a Orquestra de Câmara do Amazonas para uma homenagem aos 60 anos da Bossa Nova. O show acontece nos dias 16 e 17 de novembro, sexta-feira e sábado, no Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n, Centro), às 20h.

Os ingressos já estão à venda por R$ 50 (inteira/plateia/frisa e 1º pavimento), R$ 30 (inteira/2º pavimento) e R$ 20 (inteira/3º pavimento), e estão disponíveis na bilheteria do teatro ou nos pontos de vendas físicos da Alô Ingressos nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e ViaNorte.

A Orquestra de Câmara do Amazonas, que será regida pelo maestro Marcelo de Jesus e contará com músicos convidados: Sérvio Túlio, no contrabaixo; Paulo Marinho, no piano; Aldenor Honorato e Aécio Bezerra dividem o sax e flauta; e na bateria, Airton Silva.

O show, que celebra a bodas de diamante do estilo musical que ganhou o mundo em meados da década de 50, terá arranjos especiais escritos por Paulo Marinho e Aécio Bezerra e tem produção executiva de Mari Vilhena com realização da ON Produção Cultural.

Serviço

Show Bossa Nova 60 anos - com Lucilene Castro, Elias Moreira e Márcia Siqueira

Quando: 16 e 17 de novembro, sexta e sábado, às 20h.

Onde: Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n, Centro)

Quanto: R$ 50 (inteira/plateia/frisa e 1º pavimento), R$ 30 (inteira/2º pavimento) e R$ 20 (inteira/3º pavimento)

Pontos de venda físicos: Stands da Alô Ingressos (Shopping Manauara, Amazonas, Sumaúma e ViaNorte)

Vendas online: www.aloingressos.com.br