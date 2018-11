A volta dos anos 80 nas tendências de moda da atualidade

Manaus – A moda da década de 80, mais conhecida como New Wave (em português –Nova Onda), ficará para sempre marcada por cores vibrantes, estampas de animal (animal print), tons metálicos, couros e mangas bufantes. A tendência, que reflete infinitas características de subgrupos e subculturas, parece mais uma vez ganhar força entre os fashionistas e volta a estampar as revistas, passarelas e vitrines durante as últimas estações.

O estilo 80’s pregava a liberdade e a moda de rua, mas ao mesmo tempo permitia extravagância - indo contra à moda hippie da década anterior (1970), identificada por roupas largas e rasgadas, numa tentativa de se opor ao consumismo. Dessa vez, brilho, volume e cores quentes saíam do armário. Além disso, devido ao avanço tecnológico do período, era comum a presença de um ar futurista em algumas peças.

Quase 40 anos depois, a moda retrô volta com tudo. Muitas grifes têm apostado nas calças com corte reto e cintura alta, camisas de gola e mix de estampas. As releituras estilo 80 vêm surpreendendo com couros falsos, xadrez e calças balonê nas mais diversas opções de jeans.

As estampas reaparecem nas peças atuais | Foto: Marcely Gomes

O estilo das passarelas para a vida real

As tendências resgatadas da década de 80 geralmente são ditadas pelas grandes grifes durante as Fashion Weeks que reúnem as figuras mais influentes da cena, mas essa não é uma realidade na vida de quem, mesmo apaixonado por moda, não tem acesso a peças de roupas que custam milhões.

A volta da ‘New Wave’ propõe em sua mensagem justamente a democratização dos estilos e mesmo entre os com pouco dinheiro, esse espaço propõe a liberdade de unir criatividade ao estilo. Em Manaus, a empresária Andrea Gouvea decidiu unir a paixão pela moda e pelo empreendimento e criou um dos brechós mais completos de Manaus, o Brechó da Cíntia, localizado na Av. Borba, nº 330, Zona Sul da cidade.

Há cinco anos em funcionamento, o local é um verdadeiro oásis da moda vintage, em em especial dos anos 80. Com peças que imprimem a tendência oitentista da cabeça aos pés, o brechó que tem dois andares entre peças masculinas e femininas, é um sonho de consumo entre os fashionistas da cidade e a prova de que a inclusão social e financeira na moda é um movimento em expansão.

Objetos de decoração também acompanham a tendência | Foto: Marcely Gomes

Consciência fashion

Andrea explica que sempre foi uma fashionista apaixonada pela tendência retrô e por isso trabalhou durante anos em lojas de grife, mas ressalta que o nascimento do brechó surgiu da necessidade de frear o fluxo de consumismo e aplicar a paixão pela moda em propostas financeiramente acessíveis a todos.

“Lembro que quando abri a loja meus pais disseram que estava louca em vender roupas usadas, mas em 5 dias vendi tudo que eu tinha. Já faz alguns anos que a moda chama atenção para a diminuição do consumismo por questões sociais e até ambientais. A volta da moda 80’s traz essa mensagem consigo e em sua liberdade criativa permite que todos tenham acesso a esse espaço. O brechó faz parte desse momento porque dialoga não só com a questão da acessibilidade financeira como também do resgate de peças antigas”, conta a proprietária do brechó.

Com peças a partir de R$5, a loja concentra entre roupas, calçados e acessórios, peças que com criatividade e estilo, não deixam a desejar em nada, em relação aos trajes apresentados nas passarelas.

| Foto: Marcely Gomes

