História de superação é destaque em novo espetáculo do Ateliê 23

Manaus - A história real de uma mulher que superou várias dificuldades na vida, e dá uma lição de resistência e força, é a temática do novo espetáculo da do Ateliê 23. A peça teatral "Helena" estreia nesta sexta-feira (9) e terá reapresentação no sábado (10), no Centro Cultural Usina Chaminé, no Centro de Manaus, a partir das 19h, com ingressos a R$10 (inteira) e R$5 (meia).

A tônica principal do espetáculo é, principalmente, a superação de perdas e a capacidade de se autorrenovar. De acordo com o diretor da companhia, Taciano Soares, a história de Helena mostra a força da mulher na sociedade. "Ela é uma mulher que é professora e mãe, que veio de Minas Gerais e mora atualmente em Manaus. Ela perdeu a mãe biológica ainda na infância, perdeu a mãe adotiva na adolescência, perdeu um bebê, e ainda teve dois maridos que faleceram. Nesse meio tempo, abatida, ela consegue se renovar", afirma.

As histórias da vida real, inclusive, formam a base do trabalho artístico do Ateliê 23, que celebra 5 anos de existência nesta sexta-feira. "Nós costumamos trabalhar com o que chamamos de 'Teatro do Real'. A Helena é real, é uma figura forte do bairro da Redenção, na Zona Oeste, e sempre esteve próxima à companhia, sendo uma das bases da nossa existência. Então acreditamos ser justo, no nosso aniversário, contar um pouco da sua história na nossa atuação", completa.

A tônica principal do espetáculo é a superação das perdas e a capacidade de se autorrenovar | Foto: Larissa Martins

Concepção



Ao todo, oito atores participam do espetáculo, e todos os oito, no palco, interpretarão Helena: Eric Lima, Jean Palladino, Daniel Braz, Isabela Catão, Francine Marie, Laury Gitana, Krishna Pennut, e o próprio Taciano Soares. O espetáculo é cantado, com letras e trilha sonora de Number Teddie. "Nós gostamos de usar músicas autorais nos nossos espetáculos. O 'Helena' vai ser um espetáculo cantado, e embora o coro fique à cappella em alguns trechos, outras partes do espetáculo contarão com a base gravada", explica o diretor.



O roteiro levou cerca de quatro meses para ser construído, e o espetáculo integra o Projeto de Residência Artística 2018 do Serviço Social do Comércio do Amazonas (Sesc-AM). A direção de dramaturgia é de Pricilla Conserva, Eric Lima e Taciano Soares, que também assina o cenário. A iluminação é dirigida por Daniel Braz, e os figurinos são de Eric Lima, Laury Gitana e Paulo Tiago.

A preparação musical é de Krishna Pennut, com Paulo Tiago na trilha mecânica, Taciano Soares no gambá, Jean Palladino na sanfona e Francine Marie na alfaia. Toda a trilha sonora é assinada por Number Teddie, com colaboração de Eric Lima, Krishna Pennut e Yago Reis, e a produção é de Francine Marie e Isabela Catão.

"A Helena é real, é uma figura forte do bairro da Redenção" | Foto: Larissa Martins/Ateliê 23

