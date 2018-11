Arena Show Gastronômica reunirá chefs renomados em Manaus

Manaus - Com aulas-show, degustações e a presença de atrações nacionais, a Arena Show Gastronômica movimentará o setor culinário de Manaus entre os dias 4 e 6 de dezembro. O evento tem a proposta de reunir empresários, profissionais e amantes da gastronomia para interação, negócios e aprendizado de técnicas, dicas e receitas. A programação será realizada das 14h às 21h, na Faculdade UNINASSAU, localizada na Avenida Djalma Batista, no bairro Chapada.

Entre os convidados de destaque está a cake designer Amélia Lino, precursora no Brasil da técnica de flower cake, além de três participantes do reality show “Bake Off Brasil”, Gislaine Ricci, Fatinha e Edna Fonseca. A chef confeiteira e master instructor, Munich Afeltro, é responsável pela coordenação geral do projeto.

A Arena Show Gastronômica terá uma estrutura de cozinha, onde chefs e confeiteiros amazonenses e de outros estados farão o preparo de receitas que serão degustadas por um público de 60 pessoas sorteadas entre os presentes. Serão seis apresentações por dia, totalizando 18 aulas-show ao longo do evento. Nos intervalos, serão realizados sorteios de brindes e bolsas de estudo com 20% a 50% de desconto para diversos cursos da UNINASSAU.

Uma das convidadas para participar da Arena Show Gastronômica é a cake designer Amélia Lino | Foto: Divulgação

“Receitas simples e sofisticadas serão demonstradas por profissionais de competência comprovada e o público poderá não só aprender as técnicas repassadas nas aulas, como também saborear os pratos elaborados pelos chefs”, destaca a apresentadora Audrey Fink, que será responsável por apresentar o evento e animar a plateia durante a programação.



Além de promover o aperfeiçoamento profissional, o evento será uma oportunidade de fazer networking e realizar negócios. A área de exposição terá a presença de mais de 30 empresas do Amazonas e de São Paulo, com grandes novidades e lançamentos do segmento gastronômico e da confeitaria.

A expectativa, segundo a organização, é receber de 3 a 4 mil pessoas. A entrada no evento será mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado aos abrigos Lar Batista Janell Doyle e Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer).

*Com informações da assessoria

