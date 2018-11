Dinheiro orçado para festivais culturais no Amazonas ‘desapareceu’

Manaus - Já estava tudo pronto para o 8° Festival de Dança do Amazonas e para a 13° edição do Festival de Teatro da Amazônia, mas às vésperas dos eventos, já tradicionais do calendário cultural do Amazonas, as verbas destinadas aos eventos simplesmente "não existem mais", de acordo com a denúncia de artistas que estão à frente da coordenação dos festivais.

"Já estávamos trabalhando há algum tempo na produção do evento com um orçamento fechado em 330 mil. O edital foi elaborado, as inscrições foram abertas, grupos já haviam feito suas inscrições, tudo já estava encaminhado, mas após as eleições, com a derrota do atual governador, o que ouvimos na Secretaria de Cultura é que essa verba, que já estava destinada à produção, desde o início do ano, não poderá mais ser aplicada no evento. Um descaso total. Um desrespeito com todos os artistas amazonenses", ressaltou uma das coordenadoras do festival de dança, Ana Carolina Souza.

O regulamento do 8° Festival Amazonas de Dança foi publicado no site editais.cultura.am.gov.br no dia 22 de outubro de 2018, assinado pelo atual secretário de cultura, Denilson Novo. De acordo com o documento, o evento está previsto para ser realizado entre os dias 18 e 24 de novembro no Teatro Amazonas, Largo São Sebastião e Teatro da Instalação.

"Até antes das eleições, todas as tratativas estavam caminhando normalmente. Nós da coordenação do festival estávamos quase todos os dias na secretaria. Após o segundo turno é que as coisas mudaram. E esse recurso que estava destinado, vai pra onde?, questiona Souza.

Na tarde desta terça-feira (6), um grupo de artistas da área da dança, representantes do movimento, compareceram à Casa Civil do Estado do Amazonas, localizada na avenida Brasil, 513, Compensa, para entregar uma carta de repúdio, solicitando resposta oficial do Governo do Estado, assim como uma solução para o caso. Dentre os artistas presentes estavam Francis Baiardi, Francisco Rider, Yara Costa, Leonardo Scantbelruy, Junio Ayres, Suelen Siqueira, Vanderlan Santos, Verlene Mesquita, Marco Viniciu, Igor Falcão e Anderson Mesquita, além de Ana Carolina Souza.

Festival de Teatro ameaçado

O Presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Douglas Rodrigues, que este ano também coordenará o 13° Festival de Teatro da Amazônia pontua que após a derrota do atual governador, empecilhos começaram a ser pontuados dentro da SEC, colocações essas, segundo Douglas, que impediriam o repasse do recurso à Fetam, que realizará o evento em janeiro de 2019, também no Teatro Amazonas.

"O evento já está planejado e previsto há vários meses. Dentre idas e vindas à Secretaria de Cultura, tudo que já havia sido planejado, com o aval do secretário e do subsecretário, agora está ameaçado. Consideramos essa postura desrespeitosa com todos os artistas amazonenses que já estão empenhados na realização do evento. Estamos falando de um dos maiores festivais de teatro da região Norte, que fomenta a produção de vários grupos e companhias locais e que há vários anos oferece arte com qualidade a população amazonense. Não vamos nos calar e aceitar isso", pontua Rodrigues.

Ainda de acordo com Douglas, em março deste ano a secretaria já teria confirmado a existência desse recurso, destinado ao festival, no entanto, logo após teria comunicado que os trâmites de repasse da verba teriam que aguardar o término do período eleitoral. “Mesmo nesse período continuamos trabalhando, formatando o evento, fazendo as cotações de serviços. Além disso, os artistas voltaram a ensaiar suas produções e preparar seus materiais audiovisuais para inscrição no evento. Somos uma classe de profissionais e não podemos ser tratados com descaso”, finalizou.

Sem resposta

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas que não se pronunciou sobre o caso, até a publicação desta matéria.