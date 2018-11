A magia do rádio resiste às novas tecnologias da comunicação

Manaus – No dia 7 de novembro o país comemora o Dia Nacional do Radialista. Eles decidiram fazer a diferença no mundo usando a voz e o microfone como base para a missão de comunicar.

No estúdio, entre quatro paredes, a mesa de mixagem é o coração que faz o radiojornalismo pulsar, e mesmo com a chegada da tecnologia e a expansão dos meios de comunicação, a profissão resiste.

o rádio foi inaugurado no Brasil em 1922 | Foto: Marcely Gomes

História

No século XX, o estado do Rio de Janeiro é considerado o primeiro a instalar uma emissora de rádio. Antes disso algumas experiências eram feitas com alguns amadores. Mas oficialmente o rádio foi inaugurado no Brasil em 1922, como parte das comemorações do Centenário da Independência.

Na época, a rádio surge como opção de entretenimento para o meio da elite, excluindo o acesso às massas. Só quem tinha alto poder aquisitivo poderia mandar comprar fora do país um aparelho receptor. Ainda nos anos 20, o rádio começa a se espalhar pelo Brasil. A primeira emissora tinha sempre a denominação de Clube ou Sociedade.

Só quem tinha alto poder aquisitivo poderia mandar comprar fora do país um aparelho receptor de rádio | Foto: Marcely Gomes

Na atualidade

Atualmente reformulada, a ferramenta continua resistindo em grande parte do mundo e levando informações que viajam através das ondas sonoras. Diferente do jornalismo televisivo, que usa a imagem para transmitir um fato, no rádio é a voz quem comanda a dinâmica de entretenimento entre o emissor e o receptor da mensagem.

Em Manaus, o radialista Júlio Roberto já soma pouco mais de 20 anos atuando no cenário radiofônico. Formado em Publicidade e Propaganda, ele integra o quadro de funcionários do Grupo Em Tempo desde 2010 e há dois anos assume a apresentação de alguns dos programas da grade da Rádio Nativa.

Ele conta que até hoje é no estúdio que acontece a magia de sua profissão. Apaixonado pelo ramo, é como locutor que Júlio consegue unir a paixão pela música com a comunicação.

“Apesar de mais de duas décadas trabalhando com rádio, eu acredito que quando se ama a profissão que escolhe, estaremos eternamente nos aperfeiçoando para sermos os melhores naquilo. Aqui não é diferente. O radiojornalismo sempre foi algo que eu busquei pra mim, sempre me encantou a possibilidade de unir música e informação, duas coisas que gosto muito", explica o locutor ao conversar com a reportagem e dirigir o programa que estava no ar.

A magia do rádio resiste às novas tecnologias da comunicação | Foto: Marcely Gomes

A expansão

Exemplificando com o grande número de audiência dos programas que apresenta, Júlio Roberto conta ainda que o reajuste e expansão do cenário radiofônico por conta do surgimento da internet é um movimento natural de evolução e que não deve por em cheque a vida útil do radiojornalismo.

“Eu acredito que a internet chegou muito mais como uma ferramenta de expansão de possibilidades do que como uma plataforma que veio limitar as plataformas de comunicação. Hoje em dia o rádio desenvolveu muitas formas de atuar e é possível escolher a melhor dessas formas para contemplar o serviço. A internet hoje permite que vejamos os locutores, o que não era possível antigamente, e isso cria ainda mais diálogo entre o comunicador e o público. Além disso é possível ainda sintonizar em qualquer rádio do mundo e ouvir a partir de qualquer aparelho celular”, conta o radialista.

A internet hoje permite que vejamos os locutores, o que não era possível antigamente | Foto: Marcely Gomes

Paixão

Questionado sobre o combustível que mantem acesa a chama pela profissão, Júlio conta ainda que ‘magia’ é a palavra que melhor define a relação dos radialistas com o ofício. Sem os recursos visuais, é por meio da imaginação que são construídas a credibilidade, o respeito e a admiração entre locutores e amantes da rádio informação.

“A magia do rádio é a imaginação. É através da voz que você imagina a figura do locutor. Por meio do rádio a música também chega com mais emoção, porque você mesmo que inconscientemente vai pensar em alguém. O combustível aqui é a imaginação e a imaginação é uma ferramenta que não tem limites”, conclui Júlio Roberto.

