Vídeo: Artista parintinense representará o AM em feira de artesanato

Manaus - O artista parintinense Lucas Brucy foi escolhido para representar o Amazonas no 11º Salão do Artesanato, que acontece entre os dias 7 e 11 de novembro no Expo-center Norte, em São Paulo. Lucas Brucy tem 20 e já é considerado um destaque no ramo das ecojoias, que é a transformação de sementes em joias.

Na casa do artesão é possível ver a presença da natureza e a paixão pela arte amazônica, que vem desde a infância. Há um ano, ele produz peças em Manaus e 500 foram criadas para representar a cultura amazônica fora do Amazonas.

Além de ter as ecojoias em outros países e representar o Amazonas em outras capitais do Brasil, Lucas também realizou mais um sonho que é ter suas peças sendo vendidas dentro do Teatro Amazonas.

