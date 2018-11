Festa indiana terá celebração em Manaus no dia 29 de novembro

Manaus - Uma das mais importantes festas sagradas da Índia agora será celebrada do outro lado do mundo, mais precisamente, na capital amazonense. Considerado o Natal dos indianos, o Diwali, ou Festival das Luzes, será comemorado na próxima quarta-feira em território indiano, mas em Manaus, a festa terá uma celebração especial no dia 29 de novembro, no Campos Elísios Festas, no conjunto Campos Elísios, localizado no bairro Planalto, Zona Oeste de Manaus, a partir das 20h.

A ideia é da gastrônoma Maria Emília Kamal, de 55 anos. Casada com um indiano há 28 anos, Emília viveu na Índia por um ano, em 1990, e se apaixonou pela cultura da região. "Me apaixonei por cada aspecto da cultura indiana. Entre idas e vindas, estava sempre provando ou comendo alguma coisa, e fiquei encantada como os indianos constroem a sua cultura, inclusive a gastronomia", afirma.

A celebração do Diwali em Manaus será um jantar especial, com festas, danças e um jantar especial, e Emília Kamal promete que não vai ser nada monótono. "Nós queremos fazer com que quem esteja no jantar se sinta, de fato, na Índia! Vamos ter danças típicas, música indiana e, quem quiser, pode até fazer tatuagens de henna no estilo indiano", completa.

O evento

O cardápio do buffet do Diwali é assinado por Emília Kamal, e traz o Chole Masala e o Butter Chicken como pratos principais. O Chole Masala é um prato vegetariano da culinária da Índia e do Paquistão que traz como ingredientes principais o grão-de-bico e a pimenta. Já o Butter Chicken é um frango temperado cozido com manteiga, também típico da Índia. Além disso, bebidas também serão vendidas no local, como o lassi: uma bebida à base de iogurte com frutas.

A gastrônoma Emília Kamal assina o cardápio e a organização da celebração do Diwali em Manaus | Foto: Divulgação

"Para mim é a realização de um sonho. Espero que quem venha para participar da nossa celebração do Diwali possa entender o que, de fato, é a Índia. As pessoas tem uma noção um pouco errônea da Índia, e creem que é um local sujo e cheio de miséria, quando na verdade, não é. Existe muita coisa linda na Índia, e o Diwali é uma delas", salienta a gastrônoma.



As senhas para o jantar custam R$ 65 para adultos, e R$ 30 para crianças entre 7 e 12 anos. No valor, está incluso o jantar com entrada, o prato principal e a sobremesa.

Os pagamentos podem ser feitos nos cartões de crédito e débito, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 9 8808-4342.

O Campos Elísios Festas fica localizado na avenida Paris, quadra D, n° 20, no conjunto Campos Elísios.

