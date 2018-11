Teatro Amazonas recebe espetáculo ‘O Crivo’ nesta quarta-feira (7)

Programação gratuita faz parte das atividades da última etapa do Palco Giratório 2018 | Foto: Divulgação

O espetáculo “O Crivo” da Cia Ateliê do Gesto, de Goiânia (GO), será apresentado gratuitamente nesta quarta-feira (7), às 20h, no Teatro Amazonas, em Manaus.

A programação encerra as atividades do projeto Palco Giratório do Sesc Amazonas desse ano. A apresentação também será realizada no Sesc Restauração, em Manacapuru, na sexta (9).

O espetáculo de dança tem duração de 45 minutos e classificação livre. No palco, dois homens criam relações que só se revelam à medida que atravessam suas estórias – o Sertão – ao som fazendeiro, de galo cantando, vento batendo em meio a folhas de árvores.

A trama é inspirada na obra Primeiras Estórias, do escritor João Guimarães Rosa | Foto: Divulgação

Conforme a companhia, nessa troca "diálogos e contatos são atravessados entre os dois, para mergulharem juntos em busca do que muda e do que permanece em cada um, na descontinuidade do tempo, onde o meio se faz fim e o rio escorre em corpos físicos até a exaustão de ser quem se é".

A trama é inspirada na obra Primeiras Estórias, do escritor João Guimarães Rosa. O espetáculo conta com direção geral e coreografia de João Paulo Gross; Interpretação e colaboração de Daniel Calvet e João Paulo Gross; Figurino de Flora Maria; Iluminação de Henrique Rodovalho; Operação de luz de Sérgio Galvão.

Da busca por novas percepções e diálogos com outras linguagens artísticas no corpo em movimento, nasceu o Ateliê do Gesto | Foto: Divulgação

Cia Ateliê do Gesto

Da busca por novas percepções e diálogos com outras linguagens artísticas no corpo em movimento, nasceu o Ateliê do Gesto. A partir de suas identificações estéticas e do desejo de trabalharem num projeto autoral, João Paulo Gross e Daniel Calvet – artistas com carreiras consolidadas e passagens por importantes companhias de dança no Brasil – se juntaram para pesquisar o corpo, tendo como ponto de partida o gesto e sua construção dramatúrgica na cena.

Serviço

O quê: Espetáculo de dança O Crivo

Quando: Quarta-feira (7) em Manaus / sexta (9) em Manacapuru

Onde: Teatro Amazonas / Sesc Restauração

Horário: 20h / 19h30

Quanto: Entrada franca

Informações:3649-3750

Com informações da assessoria*

Leia mais:

História de superação é destaque em novo espetáculo do Ateliê 23

‘Semana das Artes’ ocupa Liceu Claudio Santoro com programação diversa