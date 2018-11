Mistura de ritmos é aposta do Tropical Executive para o Réveillon

Manaus - Rock, pop, samba e reggae vão marcar a virada do ano no réveillon do Tropical Executive Hotel, na Ponta Negra, com uma festa cheia de luxo e requinte para a chegada de 2019. Além da vista mais privilegiada de Manaus, o público poderá assistir à queima de fogos na praia.

Os pacotes, que dão direito para festa e para a ceia, exclusiva do Village Buffet, já estão disponíveis para venda. Os destaques ficam por conta do cantor amazonense Marcio Cigano, com muito sertanejo, e da bateria da escola de samba manauara Mocidade Independente de Aparecida. E não é preciso ser hóspede para participar: o ano novo do Tropical é aberto ao público.

O alto astral vai dar o tom dessa balada tão especial. A primeira banda a subir ao palco é Hashtag 3, tocando um mix de sucessos dos mais variados estilos. Em seguida, entra a bateria da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida. Depois é a vez do sertanejo, com a apresentação do cantor amazonense Marcio Cigano. Nos intervalos, um DJ comanda o som, para não deixar ninguém parado.



O Tropical Executive Hotel também oferece pacotes de ano novo que incluem hospedagem, para quem quiser ter a experiência completa na chegada de 2019. Os hóspedes podem desfrutar de luxos como a piscina de borda infinita que se estende na direção do Rio Negro, já consagrada como uma das imagens mais belas de Manaus.



Além da balada no andar térreo, que começa às 21h, a programação da virada do ano tem ceia de réveillon preparada pela equipe do Village Buffet, um dos mais tradicionais da capital amazonense, bebidas, diária em um dos apartamentos e café da manhã, com a alta qualidade que é marca registrada do Tropical.



As reservas para a virada do ano podem ser feitas pelo telefone (92) 3306-4500, no WhatsApp + 55 (92) 9 9398-9589 ou escrevendo para o e-mail venda@tropicalexecutive.com.br.

*Com informações da assessoria

