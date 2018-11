Músicos do AM apresentam repertório regional em turnê pela Europa

Wolfgang Böhler, Elizeu Costa, Mauro Lima e Stivisson Menezes integram o projeto Manacanto, com apresentações na Suíça e na Áustria | Foto: Divulgação/Vivian de Oliveira

Manaus - Vindos da quente cidade de Manaus, três músicos amazonenses estão fazendo sucesso na região dos Alpes europeus. O saxofonista Elizeu Costa, o violonista Mauro Lima e o percussionista Stivisson Menezes se apresentaram em diferentes cidades da Suíça durante todo o mês de outubro, e até sexta-feira (9) farão concertos na milenar cidade de Krems an der Donau, na Áustria.

Junto com o pianista suíço Wolfgang Böhler, o trio integra o projeto Manacanto, que apresenta músicas autorais e regionais, tanto do Amazonas como da Suíça. Além das canções regionais alpinas e tropicais, o Manacanto ainda revisita peças mundialmente conhecidas do jazz, do blues e até da bossa nova brasileira.

Os amazonenses são universitários: Mauro e Elizeu são alunos do curso de Música da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e Stivisson é aluno de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O trio, inclusive, já realiza trabalhos musicais em Manaus, acompanhando grupos instrumentais, como a Orquestra Puxirum e outros trabalhos em solo.

O projeto foi idealizado em 2007 por Böhler, que também é jornalista, com a parceria da professora Dra. Rosemara Staub, diretora da Faculdade de Artes da Ufam (Faartes). De acordo com o pianista, a proposta principal do projeto é estabelecer uma conexão intercultural com as músicas folclóricas do Norte do Brasil com as da Suíça, além de despertar o interesse da juventude suíça para dar continuidade à música feita em canto coral.

“A Suíça sabe muito pouco a respeito do Amazonas. O objetivo é também mostrar que a música do norte do Brasil é muito inspirada na música européia. Prova disso é a presença de violinos (instrumento genuinamente europeu) e a própria música clássica muito presente nos concertos em Manaus. Existem muitas semelhanças entre a música do norte do Brasil e a nossa música. O espírito é muito parecido”, explica Wolfgang, que é casado há 20 anos com uma amazonense, Bete Böhler, e diz que “se sente mais em casa no Amazonas do que na Suíça”.

Turnê

A jornada dos amazonenses iniciou nos primeiros dias de outubro, quando embarcaram para Berna, capital da Suíça. Os ensaios foram realizados à exaustão na cidade de Solothurn, capital do cantão de Solothurn, no noroeste da Suíça. Além das apresentações instrumentais, o grupo foi banda base para os corais das cidades de Kirchberg, Büren e Lommiswil em quatro concertos em quatro cidades diferentes: na própria Solothurn, Limpach, Köniz e Kirchberg.

Além de acompanhar os corais em concertos, os amazonenses ainda tiveram uma experiência enriquecedora em Zurique, onde conheceram a Universidade das Artes de Zurique, considerada a maior escola de ensino superior em Artes daquele país. O quarteto já está na Áustria, onde participarão do 2° Congresso Mundial da Floresta no Instituto de Musicoterapia da Universidade de Ciências Aplicadas de Krems.

Experiência

Para Stivisson Menezes, de 26 anos, a experiência de estar do outro lado do Atlântico está sendo bastante enriquecedora. É a primeira viagem internacional do percussionista, que já é conhecido em Manaus por trabalhos com bandas marciais e outros projetos.

"Era para ser algo só profissional, mas foi muito mais além disso. Tem sido muito produtivo e edificante estar aqui na Europa. A gente aprende bastante com o maestro Wolfgang, além de experimentar uma troca de vivências e experiências com a música daqui dos Alpes", afirma o jovem, que foi aluno do professor Ygor Saunier no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

O jovem também ressalta que tem sido uma responsabilidade imensa carregar o nome do Amazonas pela Europa. "Em síntese, é algo incrível. Essa experiência de tocar tanto na Suíça como na Áustria como profissional, em eventos com músicos europeus e de outras partes do mundo, dá uma sensação de responsabilidade imensa. Fico orgulhoso de poder carregar o nome de Manaus e do nosso Estado por aqui", completa.

