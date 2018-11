Primeiro Festival Amazônico de Quadrinhos terá presença do Curumim

| Foto: Divulgação

Manaus - Os quadrinhos estão em alta no Amazonas. Nunca se produziu tanto no Estado e com tanta qualidade quanto agora. Embalado pelo momento, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) recebe nesta sexta-feira (09), o Primeiro Festival Amazônico de Quadrinhos (FAQ).

O objetivo do evento é divulgar os artistas locais, tanto aqueles que estão começando, quanto os mais consolidados, proporcionando contato direto com o público e também networking entre si. E o Curumim, o último herói da Amazônia, estará presente no FAQ.

“Teremos uma mesa em que apresentaremos as revistas do Curumim já produzidas, camisetas com os temas da turminha e que fazem muito sucesso tanto entre o público infantil quanto o adulto e nossa animação, lançada no mês de outubro no YouTube”, diz o criador do personagem, o jornalista Mário Adolfo.

Nome nacional

O evento contará com uma grande atração nacional: o Gustavo Borges que estará fazendo o lançamento oficial da Graphic MSP ‘Recuperação do personagem Cebolinha’. Gustavo será responsável por uma das palestras do evento, que também contará com palestras do Evaldo Vasconcelos, falando de sua experiência em levar os quadrinhos amazônicos a grandes eventos, do Luiz Andrade, falando sobre publicação de tiras nos dias atuais, dentre outros. Além disso, mais de 20 artistas locais estarão divulgando e vendendo os seus trabalhos.

O evento

O que é? Um grande evento que contará com palestras, exposições de artistas e lojas voltados ao público nerd/geek, com destaque aos quadrinhos.

Quando? Dia 09 de Novembro de 2018, das 14 às 21 horas. Onde? No auditório Rio Amazonas da UFAM e no seu hall. (ICHL)

