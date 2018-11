Shopping em Manaus recebe os Minions e a turma do Meu Malvado Favorito

Manaus - A magia do Natal irá contagiar o Amazonas Shopping a partir da próxima quarta-feira (14), quando será inaugurada a decoração de 2018. Neste ano, os Minions e os vilões mais queridos do cinema serão tema de uma linda decoração licenciada, exclusiva e inédita no Brasil.

A praça de eventos do shopping terá uma árvore de Natal de 12 metros de altura, repleta de pelúcias dos Minions, que será o centro das atenções. Festões temáticos enfeitarão os corredores e guirlandas gigantes serão instaladas no segundo piso e na praça de alimentação.

Além da bela decoração, o shopping preparou um Natal interativo com diversas atrações para toda a família.

A criançada terá a oportunidade de viver as aventuras do filme em um cenário criativo e instigante que conta com um navio gigante, uma mega torre, além de um quiosque tropical cheio de bananas para alegria dos Minions e de todo o público. A entrada é gratuita.

Crianças a partir de quatro anos podem brincar acompanhadas de um responsável. O espaço irá funcionar de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h.

Encontro

De 28 de novembro a 16 de dezembro, uma surpresa está sendo preparada. Os Minions e os personagens Gru e Dru visitarão a decoração de Natal e farão fotos com as famílias presentes no shopping.

*Com informações da assessoria

