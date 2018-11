‘Concerto de Varsóvia/Carmina Burana’ será apresentado neste domingo

Manaus - Neste domingo (11), às 19h, o Teatro Amazonas receberá a Orquestra Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas e o Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro para o “Concerto de Varsóvia/Carmina Burana”. A entrada é gratuita e o regente do espetáculo será o maestro Luiz Fernando Malheiro.

O “Concerto de Varsóvia” (1941) é uma das obras mais conhecidas do compositor inglês Richard Addinsell, e dará início ao programa de domingo. Foi escrito para orquestra e piano, e faz parte da trilha sonora do filme “Dangerous Moonlight (1941)”, do diretor britânico Brian Desmond Hurs. Sob a interpretação da Amazonas Filarmônica, terá como solista o pianista Renan Branco.

Em seguida, será apresentada a cantata para coro infantil, orquestra e cantores solistas - “Carmina Burana” (1936), do compositor alemão Carl Orff. A obra foi escrita em latim e alemão, e também reúne textos anônimos de monges bávaros da época medieval, que falam sobre amor, sorte e azar, a primavera e bebidas.

Sucesso de público até os dias atuais “Carmina Burana” foi um marco na carreira de Carl Orff e, após sua estreia, influenciou grande parte das composições do autor. A apresentação de domingo contará com a participação especial do Coral do Amazonas e do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, além dos solistas Kátia Freitas (soprano), Wilken Silveira (tenor) e Joubert Júnior (barítono).

O evento, com duração de 1h30, tem o apoio do Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). A classificação é livre.

Serviço: Concerto de Varsóvia / Carmina Burana

Data/Hora: Domingo, 11 de novembro de 2018, às 19h

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita





*Com informações da assessoria

