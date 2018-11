Colégio Século promove Musical com os principais sucessos do cinema

Manaus - A música é uma boa aliada para motivar o aluno a pronunciar corretamente as palavras, adquirir vocabulário e aprender o conteúdo programado pela Unidade Escolar.

Nesta concepção, o Centro Educacional Século realiza no próximo sábado a II edição do Musical do Século com a apresentação dos principais musicais que fizeram sucesso nos cinemas e no teatro.

O espetáculo envolve professores e alunos do Projeto LLS - The Live Lenguaje At Século, em conjunto com a Escola de Música, e visa despertar na criança o interesse pela língua Inglesa ao serem estimulados em atividades artísticas como uma importante estratégia no ensino e incentivo à aprendizagem.

O evento está previsto para iniciar às 18h, no Teatro Século, com espaço para pouco mais de 700 pessoas. No total são dez filmes musicais interpretados e coreografados pelos alunos do maternal ao 4.º ano do Ensino Fundamental. Este ano, a o Século inovou com participação dos alunos juntamente com os professores das modalidades: bateria, violão, violino, teclado e flauta tocando ao vivo.

Entre os filmes musicais estão: A Noviça Rebelde, Embalos de Sábado à Noite, Addams Family, Mamma Mia, Footloose e Dirty Dance. Segundo as professoras de inglês e coordenadoras do LLS, Evelyn Lopes e Rucileli Brilhante, no primeiro dia de aula foi apresentado aos alunos o Musical, o que despertou expectativa, tornando-os mais motivados durante as aulas de inglês.

“A apresentação desse projeto foi bem interessante. Iniciamos com um trabalho sobre ritmos musicais do cinema desde as décadas de 30 até os dias de hoje”, explicou Rucileli.

Ao longo do ano, o Século promove eventos de cunho social e cultural para entregar, tanto para a comunidade escolar quanto a sociedade manauara, os resultados das atividades desenvolvidas pelos professores e alunos; fazendo parte do calendário escolar o Musical do Século, que trabalha a leitura, a aquisição de vocabulário, a escrita, a interpretação textual e a compreensão gramatical dos alunos, incluindo, assim, as quatro habilidades do Inglês: Reading, Writing, Listening and speaking.

“O processo construtivista não se faz sozinho, cabe ao professor instigar o aluno a um conflito cognitivo para que novos conhecimentos sejam produzidos, ou seja, queremos induzir a criança a aperfeiçoar as estruturas orais da Língua Inglesa. Para isso, relacionamos alguns musicais mundialmente conhecidos para que os alunos não apenas conheçam as músicas em si, mas também possam adquirir vocabulários da época e experimentar uma cultura musical mais rica”, enfatiza Evelyn.

O quê? II Musical do Século

Quando? 10.11(sábado)

Onde? Teatro Século - Av. Coronel Teixeira, 4371 - Ponta Negra

Horário? 18h00

Contato: (92) 3211-0154





*Com informações da assessoria

