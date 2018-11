Poderosa: Anitta laça 'Solo', EP com canções em três idiomas

| Autor: Canal da cantora no YouTube

Manaus - A cantora Anitta surpreendeu o público na manhã desta sexta-feira (9). Ela lançou uma trilogia de clipes em três idiomas diferentes, em um projeto que denominou "Solo".

Os clipes abrem com o single "Veneno", com Anitta apresentando uma pegada latina, em espanhol e uma batida reggaeton. No clipe, a cantora brasileira contracena em um ninho de cobras.

Em um dos clipes, Anitta aparece com cobras | Foto: Divulgação/Instagram

No segundo single, a cantora apresenta uma faixa em português: "Não Perco Meu Tempo", com uma batida que lembra o funk, apesar de lenta. O vídeo vem cheio de efeitos e com muitos beijos.



Capa do Álbum | Foto: Instagram/@anitta

Na terceira e última faixa, Anitta canta em inglês. A música "Goals" tem uma pegada mais sexy. O que se destaca no clipe são as cores, vai do roxo ao verde. Uma curiosidade da música é que ela foi dada a cantora pelo cantor americano Pharrell Williams.

Leia mais:

Anitta vira desenho animado em ‘O Clube da Anittinha’

Anitta é destaque e ganha beijo no palco do Prêmio Multishow