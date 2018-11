Após polêmica, Secretaria de Cultura garante realização de festivais

Manaus – A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) do Amazonas, anunciou na tarde desta sexta-feira (9), por meio de divulgação de nota, que estão mantidas as realizações do 8º Festival Amazonas de Dança e da 13ª edição do Festival de Teatro do Amazonas.

Na última quarta-feira (7), o EM TEMPO publicou uma denúncia de artistas que estão nas coordenações dos eventos pontuando que, após o término do segundo turno das eleições, eles teriam sido surpreendidos com a notícia que o dinheiro não poderia mais ser aplicado nos eventos, mesmo com as verbas destinadas desde o início de 2018 e com a produção dos eventos já em andamento há meses.

Douglas Rodrigues, presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) e coordenador geral do 13º Festival de Teatro da Amazônia afirma que os representantes das categorias teatro e dança saíram de uma reunião na manhã desta sexta-feira (9) na SEC com a promessa de execução dos festivais.

“Acreditamos nessa nova perspectiva e esperamos que se cumpra. As inseguranças devem se afastar cada vez mais das produções profissionais de artes no Amazonas. Nessa perspectiva de insegurança, nós artistas amazonenses não nos permitimos mais atuar. Esperamos que tudo esteja resolvido, dignificando os trabalhos artísticos e que a população possa chegar aos teatros oportunizando o bom encontro do público com a arte”, disse Rodrigues.

“Os movimentos culturais do Amazonas sempre foram articulados, politizados, e não poderia ser diferente dessa vez. Cumprimos mais uma vez nosso papel de fiscalizar”, finalizou.

NOTA OFICIAL

Em nota, publicada nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) informa que o Festival Amazonas de Dança (FAD) e o Festival de Teatro da Amazônia (FTA) estão mantidos na programação cultural executada pela Gestão Amazonino Mendes ao longo de 2018 e que os dois eventos serão realizados ainda este ano.

A SEC destaca ainda que em nenhum momento os festivais foram cancelados e que em breve divulgará as datas de realização dos dois eventos.