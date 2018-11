Primeiro single do cantor amazonense Santaella será lançado no domingo

A música estará disponível no Spotify, Deezer e Apple Music | Foto: Divulgação

Manaus - Usando elementos do pop-rock e MPB, o cantor manauara Santaella lança neste domingo, dia 11 de novembro, o primeiro trabalho profissional de sua carreira solo. O single “Universo Hostil” estará disponível em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer e Apple Music.

Com 8 anos de estrada – seis dele em Manaus como vocalista da banda Sinon – Santaella se mudou para São Paulo em 2017, para aprimorar suas técnicas e conhecimentos musicais no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e investir em um novo projeto profissional. “A trilha que tracei com a Banda Sinon foi importante para que eu chegasse nessa fase que está começando agora”, explicou o artista.

A música de lançamento da carreira solo “Universo Hostil” traz um som groove do brasileiro contemporâneo. Foi uma gravação independente com a participação de Lucas Cajuhy, nas guitarras; Felipe Martins, nos teclados; Bruno Mattos, no baixo e Raphael Perez, na bateria.

“Essa música retrata o estilo musical e o rumo da minha carreira musical a partir de agora. Convido todos a conheceram o meu som que vai estar disponível a partir deste domingo”, destacou.

*Com informações da assessoria



