Sabadão Cultural e Canta Bairro da União agitam fim de semana

Manaus - Dois eventos culturais no Coroado, zona Leste, e no Bairro da União, zona Centro-Sul, agitarão a programação neste fim de semana. O “Sabadão Cultural” e “Canta Bairro da União”, que contam com apoio da Prefeitura de Manaus, terão atividades socioculturais, artesanato e música.

O “Sabadão Cultural” acontecerá a partir das 18h. A programação, que está voltada às atividades de lazer e cultura para os moradores da comunidade local, será realizada na rua Dom Bosco, segunda etapa do bairro Coroado. Dança, teatro, brincadeiras de rua e atividades das escolas parceiras do projeto estarão na programação do evento.

Integrante do grupo de organizadores do “Sabadão Cultural”, Raimundo Nonato Silva mencionou sobre a realização do evento, que visa proporcionar atividades socioculturais para a comunidade com programação especial para todas as idades e que receberá, ainda, barracas com artesanato de produtores locais, integrantes do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CCTD).

“É uma programação voltada ao lazer e ao bem estar dos moradores da comunidade, com atividades destinadas desde a criança até os mais idosos. Vai ser uma noite super animada e esperamos que a comunidade aproveite bastante”, disse Nonato.

Zona Sul

O “Canta Bairro da União”, festival cultural da comunidade, acontecerá neste sábado, a partir das 19h, na rua Nazareth de Mesquita, no bairro da União. Na programação do evento, apresentação da peça teatral “Jesus, o Nazareno” e shows das bandas gospel D-Vox, Aliança na Cruz, Alexandre Santos, Phelipe e Andreza e banda ACTS 1.8.

*Com informações da assessoria

