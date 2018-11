Chef Felipe Schaedler leva culinária amazônica a evento em São Paulo

Manaus - Entre os dias 7 e 9 de novembro, aconteceu o evento “Unibes Cultural: Cozinhas Nacionais – Como fomentar o acesso aos produtos autóctones e regionais para a formação de cozinhas autênticas” e o Chef Felipe Schaedler foi um dos convidados compondo a mesa redonda, representando a culinária regional do Amazonas.

O evento aconteceu em dois formatos: aula-show, onde chefs como Ana Massochi, da Argentina, Ivan Ralston, do Brasil, Dagoberto Torres, da Colômbia e Marisabel Woodman, do Peru, ensinaram a preparar pratos típicos dos seus países, e palestras no formato mesa redonda, cujos temas abordados foram: a volta ao mercado de cacau brasileiro e como fomentar o acesso aos produtos autóctones e regionais para a formação de cozinhas autênticas, no qual o Chef Felipe Schaedler participou junto com Manu Buffara e Onildo Rocha.

O primeiro evento de economia criativa da Apex foi realizado em parceria com o Ministério da Cultura para promover o intercâmbio cultural na América do Sul e aconteceu na Unibes em São Paulo.

Sobre o Chef Felipe Schaedler:

Catarinense erradicado manauara, Felipe Schaedler, além de Chef apaixonado pela exuberância da maior floresta tropical do mundo, é também pesquisador e inovador da gastronomia regional com produtos genuinamente amazônicos em seus restaurantes Banzeiro, Moquém do Banzeiro e Caboquinho.

