Em Manaus, Gusttavo Lima surpreende e canta com Vinne Ramos, de 8 anos

Manaus - Em mais uma passagem marcante por Manaus, Gusttavo Lima, surpreendeu a todos com mais de quatro horas de show em ritmo intenso durante a madrugada deste domingo (11), no Copacabana Choperia, na avenida do Turismo, Zona Oeste, com um público de 7 mil pessoas.

O fenômeno de 29 anos levou ainda ao palco para cantar, a promessa sertaneja amazonense, Vinne Ramos, de apenas 8 anos, que deixou o cantor e o público encantados com o seu talento.

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Com a previsão inicial de apenas três horas de show, Gusttavo Lima subiu ao palco por volta de 1h. Antes alguns artistas locais, como Jyou Guerra, abriram a noite. Assim que assumiu o comando da festa, Lima fez questão de esclarecer que estava com saudades da capital amazonense.

“Geralmente os artistas que vem para cantar, ficam no palco 1h20. Mas falei para Bete (Dezembro) se fosse para cantar menos de três horas, nem vinha para Manaus”, disse arrancando gritos da plateia.

Além de Gusttavo Lima, outra grande atração foi o cantor mirim vindo direto do bairro Jorge Teixeira em Manaus, Vinne Ramos, uma grande promessa do sertanejo local.

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

O empresário do menino, Jociandro Vichietti, disse que ele já tem uma vida artística ativa. “Ele (Vinne) já faz shows em Manaus, no interior do Estado e até em Roraima. O sonho dele era conhecer o Gusttavo Lima e conseguimos realizar esse sonho e vamos trabalhar para que ele tenha muito sucesso”, detalhou.

O menino conheceu Gusttavo em um programa de televisão de alcance nacional, e este domingo foi marcado pelo reencontro. Desde então o garoto tem sido acompanhado pelo artista.

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Gravação

No palco Gusttavo disse que que quer gravar uma das novas músicas novas de Vinne Ramos, - doadas por uma compositor local - fazendo um dueto com o garoto. Com o microfone na mão o menino tirou o fôlego até de Gusttavo Lima com seu talento e arrancou elogios do padrinho.

“Em todos os lugares do Brasil que já andei nesses dez anos, não tinha achado um menino tão talentoso como você”, disse Lima.

Ainda com bastante vigor, Gusttavo Lima esticou a apresentação até próximo do amanhecer, indo muito além do tempo previsto. “Vamos cantar até enquanto tiver voz aqui”, brincou com a plateia.

Quando marcava próximo das 5h, o cantor deixou o palco encerrando um de seus melhores e mais marcantes shows na capital amazonense. Deixou a casa de festas, escoltado e seguiu caminho para cumprir agenda em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, onde canta ainda neste domingo (11).

