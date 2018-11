Estilista amazonense faz sucesso em Florianópolis

Manaus - Superando todas as barreiras e desafios, a amazonense Thyara Saraiva, de 29 anos, tem muita história para contar e, ao que tudo indica, muito sucesso pela frente. Nascida em Manaus, mas residente em Florianópolis (SC), Thyara é estilista, e sua nova coleção de peças foi lançada na última terça-feira (6).

No entanto, a vida da estilista nem sempre foi fácil. Thyara é deficiente auditiva desde os sete anos de idade, após um quadro de meningite. Mesmo assim, não desistiu de desenhar e de sonhar em ser designer de moda, e já no Ensino Médio, produzia croquis muito bem-desenhados, dignos de qualquer grande estilista.

"Ela sempre quis ser estilista, mas em Manaus não tinha faculdade de Moda. Então ela teve que ir para Florianópolis para pode realizar esse sonho", explica a prima de Thyara, Jhade, que atua como sua intérprete. "Nossa família não tem conhecidos em Santa Catarina, mas ela foi na cara e na coragem. O pai dela foi primeiro, e depois foi a minha tia, mãe dela", lembra a prima.

A manauense aterrissou em Florianópolis aos 21 anos, e na capital catarinense, estudou na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Ainda na escola, por conta da surdez, enfrentou várias dificuldades, e o mesmo quadro se repetiu na faculdade. Mesmo assim, ela superou e se graduou com louvor, e hoje, Thyara já tem seu ateliê em Santa Catarina, e cursa atualmente a pós-graduação em Gestão do Produto de Moda do Vestuário.

Mesmo com o problema da sua surdez, adquirido após uma doença, Thyara não deixou de perseguir seu sonho, e hoje é uma estilista de sucesso | Foto: Divulgação/Leon Ricardo

Estilo e inspiração

O ateliê de Thyara em Florianópolis produz não apenas roupas, mas também bijuterias e outras joias. A manauara busca inspirações na natureza e nas viagens que faz, e os seus traços em peças produzidas carregam leves traços da Amazônia.

É o caso, por exemplo, da nova coleção de Thyara, que foi lançada já nesta semana em um programa de televisão. As novas peças podem ser adquiridas pelo site do ateliê de Thyara, o www.thyarasaraiva.com. O trabalho da amazonense ainda pode ser conferido pelo Instagram, no perfil @estilista_thysaraiva.

Para o futuro, a estilista pretende montar sua loja fixa em Manaus. "Todas as minhas peças podem ser adquiridas pelo site do ateliê, com entrega para todo o Brasil. Mas num futuro próximo, quero voltar para Manaus e deixar a minha loja fixa na minha cidade", completa Thyara.

Leia mais:

Empresária amazonense transforma lojas de roupas em marca de sucesso

A volta dos anos 80 nas tendências de moda da atualidade