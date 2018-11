Amazonas Shopping prepara Parada de Natal para receber Papai Noel

Após a chegada do Papai Noel, haverá ainda a apresentação de coral, que interpretará músicas clássicas de Natal | Foto: Divulgação

Manaus - O Papai Noel, personagem mais aguardado dessa época do ano, vai desembarcar no Amazonas Shopping nesta quinta-feira (15). Para receber o "bom velhinho” está sendo preparada uma “Parada de Natal”, com atrações musicais e desfile de personagens típicos do período. A programação inicia-se às 16h, no edifício garagem do Amazonas Shopping.

Uma grande estrutura será montada no estacionamento, para receber crianças e adultos. Durante a espera pelo Papai Noel haverá apresentação de fanfarra e desfile de bailarinas de patins. Em todo o percurso do desfile, as crianças receberão mimos como balões, dentre outros. O evento contará com a participação especial do tradicional Urso Polar da Coca-Cola.

Antes de chegar ao Amazonas Shopping, o Papai Noel desfilará em um carro até chegar ao estacionamento do centro de compras. Em seguida, dará as boas-vindas ao Natal e atenderá ao público em seu espaço, montado na Praça Central do Amazonas Shopping.

Após a chegada do Papai Noel, haverá ainda a apresentação de coral, que interpretará as músicas clássicas de Natal, como “Jingle Bells”, “Bate o Sino”, “Vem chegando o Natal”, entre outras.

Atendimento

O Papai Noel ficará no Amazonas Shopping até o dia 24 de dezembro. Ele atenderá ao público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h.

Encontro

De 28 de novembro a 16 de dezembro, uma surpresa está sendo preparada. Os Minions e os personagens Gru e Dru visitarão a decoração de Natal e farão fotos com as famílias presentes no shopping.

*Com informações da assessoria