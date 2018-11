Cantora amazonense lança clipe de seu álbum de estreia

O álbum se chama “Não é Doce” e tem produção musical de Bruno Prestese e masterização do americano Steve Fallone | Foto: Divulgação

Manaus - Como uma nova espécie ao ser descoberta em um habitat solitário, Olívia de Amores foge, aflita e arisca. Esse é o mote do vídeo de “Abisso”, novo single da artista amazonense que fará parte do álbum de estreia de sua carreira. O disco será lançado entre fevereiro e março de 2019 e contará com vídeos para todas as faixas.

O álbum se chama “Não é Doce” e tem produção musical de Bruno Prestese e masterização do americano Steve Fallone, responsável pelo álbum “Room On Fire”, do Strokes. O trabalho é uma grande revisitação à memória da artista. Por ser extremamente pessoal, os instrumentos têm sido gravados exclusivamente por ela.

“Eu fiz essa música há 10 anos e ela foi uma das primeiras vezes que notei que a imagem compunha as canções que fazia, o que motivou o álbum visual. Eu compus de um modo bem novo na época para mim: primeiramente imaginei como era o abisso, região mais profunda do oceano, e depois traduzi essa imagem em melodia. Tinha lido sobre essa região e imaginei como seria viver onde a luz e o calor não chegam, sob uma pressão absurda, condições quase impossíveis de sobrevivência, pouca comida, pouco oxigênio. Pensei nas criaturas abissais e todo o mistério que envolve o fundo do oceano. Muitas vezes, a gente tem esse sentimento meio abissal, de se sentir vazio, isolado e bizarro como aquelas criaturas”, reflete Olívia.

A artista ganhou reconhecimento na cena independente amazonense com o trio Anônimos Alhures, com quem tocou e cantou por 10 anos. Mas desde a adolescência ela passou a guardar algumas canções na gaveta e notou que tinha um caminho criativo diferente por vir.



Inspiração

Em 2013, Olívia de Moraes começou a se tornar Olivia de Amores, quando ganhou um impulso com um prêmio da Secretaria de Cultura do Amazonas, pelo roteiro que elaborou para a música “Plano Baixo”. Esse foi o primeiro passo e primeiro single solo da artista.

Mas tudo mudou no fim de 2016 e começo de 2017, quando a vida de Olívia virou de cabeça pra baixo. Após uma sequência de perdas, especialmente da morte da bisavó, ela passou a questionar seus rumos e, como parte da terapia, trancou-se em estúdio com o produtor e decidiu fazer um álbum. Nos tempos que tinha fora do estúdio, passou a escrever roteiros e conceitos visuais para aquelas músicas.

A já lançada “Post-it” é um contraponto ao espírito de “Plano Baixo” e fala abertamente desse processo de reconstrução e inspiração após as perdas. O clipe foi registrado durante o período de um ano, filmando um segundo importante de cada dia. O vídeo de “Abisso” vem somar a esses lançamentos.

“Eu quis recriar o ambiente do abisso no sentido humano da solidão. Acho bonito o fato de muitas dessas criaturas, por não terem contato com a luz, adaptaram-se e emitem a própria, clareando o ambiente em que vivem. São seres estranhos e iluminados. O eu-lírico da faixa é uma personagem cruel, que também é vítima de sua escuridão e frieza”, explica ela.

ABISSO | Autor: Olívia de Amores

