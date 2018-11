Fábio de Melo celebrará casamento de ex de Lulu Santos com bancária

A união com a atual namorada, a bancária Mayara Netto, vai acontecer no Rio de Janeiro. A união será celebrada por ninguém mais, ninguém menos do que o padre Fábio de Melo. | Foto: Divulgação

O empresário Bruno Azevedo, que já foi casado com Lulu Santos vai se casar. Detalhe: agora, com uma mulher. Antes de assumir seu namoro com Clebson Teixeira, Lulu Santos foi casado com Bruno por 14 anos, mas o casamento terminou no fim de 2017.



A união com a atual namorada, a bancária Mayara Netto, vai acontecer no Rio de Janeiro. A união será celebrada por ninguém mais, ninguém menos do que o padre Fábio de Melo.

Nesta semana, o cantor Lulu Santos, 65, virou notícia ao usar as redes sociais para assumir o namoro dele com o baiano Clebson Teixeira, 26. Juntos há algum tempo, os dois apareceram sorridentes durante um passeio de helicóptero.

“Me leve até a lua”, escreveu o jurado do programa “The Voice Brasil” que sempre fez a linha mais reservado com relação a sua vida pessoal. Diversos fãs do músico desejaram felicidades para ele e seu companheiro na web. “Como é lindo ver a felicidade das pessoas que gostamos e admiramos. Sucesso e muito amor e paz”, escreveu uma pessoa. “Por isso que seu brilho estava diferente no ‘The Voice’, está transbordando amor”, opinou outro seguidor.

No Instagram, Lulu postou um vídeo agradecendo o carinho que recebeu da grande maioria dos internautas. “Não temos nada a esconder. Nós dois agradecemos o carinho e a gente deseja o mesmo em dobro”, disse ele.

Também na rede social, Clebson comentou sobre o romance deles. “Nada de deixar subentendido! Doa quem doer, se roa quem roer!”, escreveu o rapaz que é 29 anos mais jovem do que o famoso.

