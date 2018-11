Comunitários da RDS do Tupé participam de Mostra Cultural no domingo

Manaus - Neste domingo (18), o Tupé, na zona rural de Manaus, comunidade distante 25 quilômetros da sede do município, será palco da final da Mostra Cultural São João do Tupé. O projeto é a primeira fase do Programa Central de Turismo de Base Comunitária, que é desenvolvido pelo Fórum de Turismo de Base Comunitária, com apoio da Prefeitura de Manaus, parceiros e voluntários. A programação iniciará às 9h30, no Centro de Apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas).

Após dois meses de trabalho, crianças, jovens e adultos da comunidade farão uma exposição com diversas manifestações artísticas contando sobre a sua história e relação com o Tupé, seus personagens e revelando seus talentos. Durante a programação do evento serão realizados shows, exposições, oficinas e a grande final do concurso.

Tupé

A comunidade São João do Tupé está localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS). O acesso ao local é feito apenas de lancha nos fins de semana e feriado saindo da Marina do Davi, zona Oeste. O valor nas embarcações é de R$ 15 e a viagem de 30 minutos é feita em lanchas motorizadas da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf).

A praia do Tupé possui estrutura de restaurante, que fornece almoço aos fins de semana e feriado, e o Centro de Apoio da Semmas, onde será realizado o evento. Essa estrutura está equipada com energia elétrica, banheiros femininos e masculinos, uma casa de apoio e um alojamento que serão utilizados para o evento final da Mostra Cultural.

A Mostra Cultural é um projeto que incentiva o turismo em Unidades de Conservações na Amazônia. Para mais informações: 99608 5401 ou contato@praquerumo.com.br.

*Com informações da assessoria