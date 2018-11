Projeto cultural comemora dia do Hip Hop em Manaus

Manaus - Em alusão à data em que se comemora o Dia do Hip Hop, 12 de novembro, nesta semana está acontecendo a “Semana Cultura Hip Hop com Festival Hip Hop diManaus”. As atividades integram o projeto Arte Hip Hop, contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais lançado pela Prefeitura de Manaus em 2017. A programação iniciou na última segunda-feira e seguirá até a quinta-feira (15). O acesso à programação é gratuito e livre para todas as idades.

Idealizada pelo DJ Marcos Tubarão, com produção executiva de Carol Calderaro, o projeto conta com palestras, convivências, oficinas, intervenções e concurso de rap individual. Para o concurso, as inscrições ocorreram de 12 a 31 de setembro. No total, 33 inscritos concorrerão à premiação em dinheiro, no encerramento do festival.

Na segunda-feira (12), aconteceu a “Discotecagem em Vinil” com o DJ Tubarão no Coreto da Praça da Polícia, no Centro. Nesta terça (13), das 18h às 22h, acontecerá o “Conexão Hip Hop”, no Palacete Provincial. O encontro terá como palestrantes ART 96 (AM), Negro Lamar (MA) e Yogi Nkumrah (BA), além da exibição audiovisual Hip Hop.

Na quarta-feira (14), será a vez da convivência, workshop e live web, das 18h às 21h, na Forma Hip Hop na Unidade Tubarão, localizada na avenida 7 de Setembro, nº 1.399, Centro.

A programação continua no feriado de 15 de novembro, das 13h às 21h, com o “II Festival Hop Hop diManaus”, na Praça da Polícia, Centro. Além das reuniões, oficinas e mostra haverá um pocket show com Victor Xamã, Mulheres In Rima, Solar Roots e Igor Muniz. A discotecagem ficará por conta de DJ Pãmmy e DJ Marcos Tubarão.

