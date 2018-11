Miss Brasil Mayra Dias ganha campanha digital para o Miss Universo

Manaus - A Miss Amazonas Mayra Dias, de 27 anos, conquistou a todos os jurados do concurso Miss Brasil BE Emotion e se sagrou a nova rainha do concurso para o ano de 2018, no mês de maio. Agora, disputando no Miss Universo, Mayra ganhou uma campanha digital para o engajamento dos espectadores na torcida por ela na seletiva internacional: a hashtag #Mayravilhosa.

A ação foi idealizada pela diretora artística do Miss Brasil BE Emotion, Karina Ades, e consiste em peças que promovem o nome de Mayra nas redes sociais, junto com a hashtag #Mayravilhosa. A campanha ainda contará com vídeos no canal oficial do Miss Brasil que mostrarão a preparação de Mayra para o concurso, incluindo as provas de trajes típicos, trajes de gala e até os bastidores antes da grande final na Tailândia.

Natural de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus, Mayra, que também é jornalista, embarca para a Tailândia no dia 29 de novembro. Segundo Karina Ades, a ideia é mostrar uma miss engajada com as causas ambientais, cuja bandeira não afeta apenas o Brasil, mas também o mundo.

"Uma Miss com características indígenas, filha da floresta, sofisticada, linda e serena. Falaremos mais do que nunca de um Brasil de tradições indígenas em defesa do seu ecossistema e da sua diversidade. Porém, tudo isso será dito e demonstrado de maneira serena, tranquila, calma e sem o discurso impositivo do ódio", completa a diretora artística do concurso nacional.

Na Ásia, Mayra concorrerá com modelos de mais de 90 países, e desde o mês de maio, quando foi eleita a mulher mais bela do Brasil, a miss está em intensa preparação, se mostrando representante de várias causas da Amazônia. O Miss Universo acontecerá no dia 16 de dezembro, em Bangkok, na Tailândia.

