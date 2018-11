Papai Noel chega nesta quinta-feira (15) no Shopping ViaNorte

Manaus - O Papai Noel chega nesta quinta-feira (15), às 14h, no Shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, Zona Norte - com uma recepção que terá carreata e até a participação de um coral.

As celebrações deste final de ano terão como tema “Alegria de Natal”. O shopping preparou toda uma estrutura para receber o bom velhinho com uma árvore de Natal interativa, na praça de eventos, onde o público poderá ter acesso interno, festival de corais nos finais de semana e quiosque de fotografia personalizada e entregue na hora com o personagem natalino no seu tradicional cenário decorado com os motivos da época.

O centro de compras já vive o clima de Natal, e nesse ambiente vai proporcionar uma programação durante os finais de semana, de novembro a dezembro com apresentações natalinas no shopping, entre elas corais de instituições sociais e uma campanha do tipo “comprou, ganhou”.

“Queremos proporcionar experiências diferentes aos nossos clientes, que não veem ao shopping apenas para comprar, mas para se divertir, se encantar, tirar uma selfie, com toda a família”, revela a gerente de Marketing do ViaNorte, Cíntia Gontijo.

