Anitta ironiza internauta ao responder que fez pacto com o diabo

Anitta ironizou um internauta após ele perguntar se ela tinha feito "pacto com o diabo" para ficar famosa.

"É verdade que você já fez pacto com o diabo para ficar famosa?", questionou o rapaz no Instagram, em uma publicação onde a cantora anunciou que uma série sobre sua vida irá estrear na Netflix.

"Sim, ele vem me buscar em dez anos, igual no Supernatural, com vários cachorros. Por isso, tô aproveitando tudo rápido", respondeu Anitta.

Resposta da Poderosa | Foto: Divulgação

Os fãs amaram a resposta da cantora. "Hahaha MORTA", escreveu uma. "Melhor resposta", completou outra. "Fada do deboche", disse mais uma.

