'Não dou beijo técnico', diz Juliana Paes após beijar Tatá Werneck

As duas encenaram um beijo no programa | Foto: Divulgação

Juliana Paes e Tatá Werneck ficaram bem à vontade durante o quadro "Desculpe, Só Quero Te Beijar". As duas se encontraram na edição do programa "Lady Night" desta terça-feira, 13, no Multishow.

"Tocou na minha mão gostoso, gata! O que impede a gente de ficar junto?", provocou Tatá Werneck. Juliana respondeu: "Você é muito desinibida". A apresentadora, noiva do ator Rafael Vitti, disse que estava interessada na convidada. "Nunca vi uma mulher assim, que despertasse tanto desejo. Só me beija, pelo amor de Deus. É só o que eu te peço". Juliana Paes não pensou duas vezes, agarrou Tatá e deu um longo beijo.

"Também não estou conseguindo me controlar", declarou a atriz. Com a boca borrada de batom, Tatá desabafou: "Língua não!". E Juliana revelou: "Não dou beijo técnico". Há uma semana, a atriz da TV Globo já dava pistas de como seria o programa com Tatá Werneck.

Ela publicou um trecho do vídeo no perfil oficial no Instagram.“Gente! Eu não aguento! Mas minha entrevista vai ao ar dia 13, tá, galera?”, escreveu na ocasião.

