Poesia e músicas integram apresentações no Dia Mundial da Filosofia

Manaus - Música contemporânea, música clássica e poesia são as apresentações artísticas que integram a programação do Dia Mundial da Filosofia 2018 em Manaus. O evento acontece neste sábado (17), a partir das 18h, na sede da instituição, e conta ainda com café filosófico e palestra sobre o tema “Filosofia e Humanismo: Por que devemos acreditar na humanidade?”.

A composição Prelúdio 01, do brasileiro Heitor Villa-Lobos, que é uma homenagem ao sertanejo brasileiro, será apresentada em violão clássico. A canção é parte da série intitulada Cinco Prelúdios, composta por Villa-Lobos no ano de 1940 e trata-se tal de uma das obras para violão solo mais conhecidas do autor brasileiro.

A série é considerada aprendizado obrigatório para quem estuda violão clássico. Além disso, a música Beautiful, de Christina Aguilera, também será apresentada em interpretação própria, em voz e violão. A declamação da poesia “O tempo e o Vento”, de Eduardo Moreira, autor do livro “Encantadores de Vidas”, completa as apresentações da noite.

A abertura da programação inicia às 18h, com o Café Filosófico que aborda o tema “Por que devemos acreditar na Humanidade”, onde haverá o resgate das principais ideias humanistas ao longo da história e que interferem ainda hoje nos dias atuais.

Logo após as apresentações artísticas, às 20h, haverá a palestra magna "Filosofia e Humanisno”, cuja proposta é identificar como os aspectos humanistas podem contribuir para a sociedade. É possível olhar para cada um como uma potência a ser desenvolvida e não como fator de produção? Como valorizar talentos de cada um? Como considerar o indivíduo e ao mesmo tempo olhar para o todo, na sociedade? Que impacto teria uma educação humanista? Como a filosofia pode contribuir para a transformação da sociedade?

O Dia Mundial da Filosofia é promovido pela Organização Internacional Nova Acrópole que celebra a data com atividades nos mais de 50 países em que está presente e em suas 80 sedes no Brasil.

A data, instituída pela Unesco em 2005, é celebrada todos os anos na terceira quinta-feira do mês de novembro e foi instituída por acreditar no valor da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano em cada cultura e cada indivíduo, sustentando que o pensamento crítico ajuda a dar sentido à vida e às ações realizadas no contexto internacional.

