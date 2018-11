Manaus Plaza Shopping lança árvore com pedidos de crianças

Manaus Plaza Shopping inaugura duas árvores dos sonhos que contam com cartinhas de crianças carentes | Foto: Divulgação

Manaus - Que criança não quer ganhar aquele presente tão sonhado no Natal? Pensando nisso, o Manaus Plaza Shopping inaugura duas árvores dos sonhos, que contam com cartinhas de crianças carentes da comunidade Nossa Senhora das Graças. Assim, o cliente que passar pelo centro de compras, poderá realizar o sonho de uma criança.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Luciana Carvalho, o objetivo da ação é levar mais amor e esperança para os pequenos. “A campanha foi feita pensando em algo diferente, mais real, mais humano, um Natal social para atender a comunidade como um todo".

As árvores dos sonhos ficarão expostas com as cartas escritas pelas crianças de 19 de novembro a 24 de dezembro | Foto: Divulgação

“Esse ano resolvemos fazer um natal para os clientes, o 'Natal da Gente' visa atender toda a comunidade e isso inclui as crianças, claro! Nossas árvores dos sonhos tem o intuito de levar essa magia do Natal para todos os pequenos", disse, Luciana.

A gerente explica ainda, que em cada cartinha está escrito o nome da criança, a idade e três opções do que quer ganhar. “O cliente escolhe a cartinha e assina um termo de compromisso para não corrermos o risco dele não voltar e a criança ficar sem receber o presente".

As duas árvores dos sonhos ficarão expostas com as cartas escritas pelas crianças de 19 de novembro a 24 de dezembro no primeiro piso do mall, durante o horário de funcionamento do shopping.

