Cotidiano manauara retratado por palhaços

O projeto é pautado na relação que a linguagem do palhaço propõe enquanto pesquisa | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto "Clowntidiano - Para Além do Urbano" é uma iniciativa da Cacompanhia de Artes Cênicas e é responsável por levar o espetáculo intitulado “Clowntidiano” para seis localidades da zona rural de Manaus de forma gratuita.

Pautado na relação que a linguagem do palhaço propõe enquanto pesquisa, os palhaços Caco, Guaracy, Numadi, Pão Bolo, Pingo e Preguço, participam do cotidiano desses lugares, além de propiciar um workshop das técnicas de malabares e jogos teatrais.

A Cia deu início ao projeto no dia 05 de novembro, realizando a apresentação do espetáculo em escolas municipais de Manaus. Agora a trupe se prepara para dar continuidade ao itinerário que vai da BR-174, AM-010 até as comunidades de Julião e São Raimundo, na zona ribeirinha.

Entre esquetes autorais e adaptadas, o espetáculo apresenta os clichês culturais da Amazônia | Foto: Divulgação

Entre esquetes autorais e adaptadas, o espetáculo apresenta clichês culturais da Amazônia com sátiras bem-humoradas. Clowntidiano surgiu em 2013 como núcleo de pesquisa na arte do palhaço, visto a carência de um grupo que pesquisasse essa linguagem na região.



Coordenado por Jean Palladino, trouxe para a cidade métodos de pesquisa desenvolvidos por grandes nomes da palhaçaria no Brasil, como Ricardo Pucceti do Lume Teatro e Ésio Magalhães do Barracão Teatro.

O projeto foi contemplado no edital Prêmio Conexões Culturais 2017, pela Fundação Municipal de Cultura e Eventos – Manauscult | Foto: Divulgação

Dirigido por Jean Palladino, com Produção de Felipe Maya Jatobá e Assistência de Richard Harts, o projeto foi contemplado pelo edital Prêmio Conexões Culturais 2017, pela Fundação Municipal de Cultura e Eventos – Manauscult.

“Este projeto descentraliza as ações da Cacompanhia, democratizando o acesso à zona rural. É direito de todos terem esse acesso aos bens culturais e artísticos, que, por questões logísticas, acabam ficando no perímetro urbano e distanciando ainda mais a população das zonas mais distantes do objeto de arte que trazemos, o teatro”, afirma o diretor Jean Palladino.

O elenco é formado pelo Palhaço Caco (Jean Palladino), Palhaço Numadi (Richard Harts), Palhaço Pingo (Klindson Cruz), Palhaço Guaracy (Yago Reis), Palhaça Pão-bolo (Stephane Bacelar) e Palhaço Preguço (Elton Barbosa).

