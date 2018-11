Conheça a história por trás da Proclamação da República do Brasil

Manaus - Todo mundo que um dia já passou pelos bancos escolas aprendeu no ensino fundamental que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Também se aprende que no dia 15 de Novembro de 1889, um militar chamado Deodoro da Fonseca, que era marechal do Exército, pôs fim ao período imperial do Brasil.

Para enfatizar a data, o Brasil ganhou o Hino da Proclamação da República, com letra de Medeiros e Albuquerque e música de Leopoldo Miguez. A canção seria o novo Hino Nacional, mas depois de protestos da população, a música passou a ser o Hino da Proclamação da República.

Nesta quinta-feira, o Brasil completa 129 anos do regime republicano. Entretanto, o que, de fato, levou à proclamação da República? Que fatores externos e internos levaram Deodoro da Fonseca a depor o gabinete do visconde de Ouro Preto no dia 15, e no dia 16, ser a favor do Brasil republicano? A República trouxe benefícios para o Brasil? E para o Amazonas?

Precedentes

Na década de 1870, o Brasil estava econômica e politicamente estável, porém ainda resquícios de uma guerra. A Guerra do Paraguai terminara em março daquele ano, e em 1871. Divergências também se formaram devido à libertação da escravatura.

O Parlamento imperial aprovou a Lei do Ventre Livre, por iniciativa do imperador Pedro II e do primeiro-ministro José Paranhos, visconde do Rio Branco. A nova legislação tornava livres todos os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data.

Historiadores afirmam que 1870 que o Brasil estava em pleno desenvolvimento econômico. No entanto, a longo prazo, a Lei do Ventre Livre começou a dividir o Partido Conservador, que sustentava o imperador Pedro II tanto no Senado como na Assembleia Geral do Império.

Uma facção do partido ficou a favor das reformas de Ouro Preto, e outra, mais escravocrata, se converteu nos ultraconservadores.

Pintura a óleo que representa a Convenção Republicana de Itu, em 1873. Ali tomava fôlego, oficialmente, o movimento republicano brasileiro. | Foto: Reprodução

A história republicana brasileira começa, de fato, em 1873, no que ficou conhecido como a Convenção de Itu, em Itu (SP).

A partir daquelas discussões, foi criado o Partido Republicano Paulista (PRP), que elegeu alguns deputados para as legislaturas seguintes da Assembleia Geral do Império, antecessora da Câmara dos Deputados.

Os quadros do PRP, inclusive, eram formados por eram formados tanto por profissionais liberais como por proprietários de grandes fazendas de café, que incluíam alguns ultraconservadores.



Da Monarquia à República

Apesar da criação dos partidos e clubes republicanos, em momento algum o imperador ofereceu resistência a eles. No entanto, um dos fatores que levaram, de fato, à mudança de regime, foi a promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel de Bragança, enquanto Pedro II estava em tratamento médico na Europa, em 1888. Historiadores como Heitor Lyra, autor de História de Dom Pedro II, afirmam que o fim da escravidão foi o golpe final para que os ultraconservadores, que até então apoiavam o império, passassem a apoiar a mudança de regime.

Por fim, chegou 1889. Clubes republicanos surgiam em todos os rincões do império, como o do Amazonas, que foi criado em 29 de junho daquele ano. Segundo a historiadora Etelvina Garcia, a fundação oficial do clube coincidiu com a visita do Conde d'Eu, genro do imperador, a Manaus. "Quando ele esteve aqui, o pessoal aproveitou para pisar no calo do império e fundar o Clube Republicano. Só que ele tirou por menos e disse que não estava em Manaus para cercear a liberdade de expressão de ninguém", afirma.

À esquerda, o senador Gaspar Silveira Martins, e à direita, o marechal Deodoro da Fonseca. Por conta de uma rixa antiga entre os dois, Deodoro decidiu proclamar a República de fato. | Foto: Reprodução

A nível nacional, outro fator colaborou para que Deodoro da Fonseca proclamasse a República em 16 de novembro: uma rivalidade pessoal. O marechal, que estava doente, tinha como único objetivo destituir o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que, segundo ele, perseguia o Exército e seus oficiais. Mas decidiu mudar de ideia no dia seguinte, quando soube que o imperador pretendia nomear o senador Gaspar da Silveira Martins, do Partido Liberal, como o novo presidente do Conselho de Ministros, de acordo com o historiador e jornalista Laurentino Gomes, autor do livro 1889.



"Em 1883, quando era presidente da Província do Rio Grande do Sul, Deodoro perdeu para Silveira Martins a disputa pelo coração da gaúcha Maria Adelaide Andrade Neves Meireles, conhecida como a Baronesa de Triunfo. Segundo testemunhas da época, era uma viúva bonita, quarentona e fazendeira na região de Rio Pardo. Desse episódio surgiu uma rivalidade cujos desdobramentos levariam à Proclamação da República. A república teria em Maria Adelaide, portanto, uma madrinha secreta, cuja existência raramente aparece nos livros", afirma Gomes.

O fato é que, após os acontecimentos do 15 de novembro, Pedro II foi expulso do país junto com toda a família imperial. Forçados a deixarem o país na madrugada de 17 de novembro, a família se exilou inicialmente em Lisboa. Pelo decreto 78-A, de 21 de dezembro de 1889, Pedro de Alcântara e sua família foram oficialmente banidos da pátria.

Como consequência do banimento, a imperatriz Teresa Cristina faleceu "de desgosto" na cidade do Porto, em Portugal, em dezembro de 1889. Já o imperador Pedro II morre em 1891, em Paris, e é sepultado no Panteão dos Braganças, em Portugal. Os restos mortais do imperador e da imperatriz não voltariam ao Brasil antes de 1920, quando o presidente Epitácio Pessoa revogou o banimento e autorizou a trasladação dos restos mortais do casal. Finalmente, em 1921, Pedro e Teresa foram sepultados no Mausoléu Imperial, na Catedral de Petrópolis.

Apoio popular e resistência

" Nós nem cremos que escravos outrora / Tenha havido em tão nobre País... / Hoje o rubro lampejo da aurora / Acha irmãos, não tiranos hostis! " Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Miguez, Hino da Proclamação da República

Embora o Hino da Proclamação da República traga os versos acima descritos, não foi o que se viu no país tanto no dia 15 de Novembro como nos dias e meses seguintes. O jornalista Aristides Lobo, um dos principais apoiadores e testemunhas da mudança de regime, afirmou que o povo do Rio de Janeiro assistiu a tudo aquilo "bestializado, achando que fosse um passeio militar".

A resistência que não houve logo após Deodoro se tornar o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil veio à tona quando Floriano Peixoto assumiu o poder. No seu governo, o Brasil experimentou o que se chamou de "República da Espada". Segundo Laurentino Gomes, foi aí que o sonho de liberdade, tão propagado pelo Hino da Proclamação, se dissipou.

O marechal Floriano Peixoto, segundo presidente da República e responsável pela República da Espada | Foto: Reprodução

"Exemplo disso foi a chamada Revolução Federalista, guerra civil travada no sul do país entre 1893 e 1895, mesma época da Revolta da Armada, na qual morreram cerca de 12.000 pessoas. Em seguida, o país testemunhou a terrível Guerra de Canudos, na qual o Exército brasileiro se viu humilhado pelos jagunços de Antonio Conselheiro. Ou seja, o sangue que deixou de correr em 1889 jorrou com profusão nos dez anos seguintes", completa o historiador.



E no Amazonas?

Se no país inteiro, a Proclamação da República deixou furiosos redutos como o Sul, a Bahia e setores do Rio de Janeiro, o mesmo não pode ser dito do Amazonas. Em 21 de novembro, o vapor Brasileiro ancorou no Porto de Manaus trazendo de Belém as notícias da mudança do regime.

Com a notícia, os membros do Clube Republicano do Amazonas se reuniram no Eden Teatro, que fica onde é hoje a rua Governador Vitório, e caminharam dali até o Paço da Liberdade, segundo Etelvina Garcia.

À esquerda, o último presidente da província do Amazonas, Manuel Francisco Machado, barão do Solimões. À direita, o tenente Augusto Villeroy, primeiro governador republicano. | Foto: Reprodução

"O Eden era um barracão enorme que servia para tudo, até para apresentações de óperas e eventos políticos. Os republicanos se reuniram ali e decidiram que iriam até o Paço e deporiam o presidente da Província, Manuel Francisco Machado, barão de Solimões. O presidente era um homem intelectual, com formação acadêmica na Universidade de Coimbra. Ele os recebeu de pé, e já ofereceu a eles o poder, de forma tranquila e de forma democrática, e se instalou a República, com uma junta governativa comandando o Amazonas".



A junta governou o Amazonas de 21 de novembro de 1889 a 4 de janeiro de 1890. Em 4 de janeiro, o tenente Augusto Ximeno de Villeroy, que governou até 1891. Logo após Villeroy, o tenente Eduardo Gonçalves Ribeiro assumiu pela primeira vez o governo do Amazonas, e deu início às profundas transformações pelas quais o estado passou.

O pano de boca do majestoso Teatro Amazonas, em Manaus, traz uma referência velada à mudança de regime: os ramos de café e tabaco do brasão do Império são cobertos por uma cortina. | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

O que ficou, afinal?



Na visão do cientista político Carlos Santiago, a República proclamada na Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, e que completa 129 anos nesta quinta-feira ainda é uma República "inacabada". "Essa movimentação de se tornar o Brasil um país republicano é inacabada, porque os princípios republicanos, de fato, não foram efetivados. A República brasileira foi resultado da sanha de uma elite, e hoje vivemos em um país aonde se questiona muito um dos princípios basilares da República, que é a democracia", afirma.

Há quem diga que o Brasil estaria melhor se não fosse a Proclamação da República, tendo em vista a relativa estabilidade pela qual o império passava. Um ponto que se conta a favor, também, é que Pedro II era um governante respeitado por todos os seus pares no mundo inteiro, tendo atuado como árbitro de várias questões diplomáticas, e o Brasil sendo uma potência emergente no início da década de 1880.

Laurentino Gomes, entretanto, afirma que o império foi um projeto de Brasil que poderia ter sido e não foi, uma ilusão que se perdeu no passado.

Laurentino Gomes é autor de uma trilogia sobre as principais datas históricas do Brasil. | Foto: Divulgação

"Eu comparo a monarquia brasileira a uma miragem no deserto. O Brasil da época do império era uma terra mais imaginária do que real. Às vésperas da proclamação da República, havia ali um país que aparentava ser mais civilizado, rico, elegante e educado do que de fato era ou seria no futuro. Aos diplomatas e visitantes estrangeiros, apresentava-se como um império destinado a ser grande, poderoso, desenvolvido, ilustrado - um 'gigante adormecido em berço esplêndido', como dizia a letra do Hino Nacional", afirma.



O historiador contrapõe, ainda, a ideia do Brasil dos sonhos dos monarquistas, mostrando que este se confrontava com um Brasil real e bem diferente, marcado pela escravidão, analfabetismo e pobreza.

"Era uma contradição difícil de se sustentar no longo prazo. A República representa para mim um choque de realidade, o país imaginário confrontando-se no espelho com o país real ao preço de muito sacrifício e muita dificuldade, como podemos observar ainda hoje", completa.

