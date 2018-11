Nova Igreja Batista Grande Circular cria show baseado em 'Toy Story'

Manaus - Pelo terceiro ano a Nova Igreja Batista Grande Circular realiza um espetáculo voltado para toda a família, e nesta temporada o tema é "Aventura dos Brinquedos", inspirado no filme infantil "Toy Story". As apresentações são gratuitas e ocorrem entre os dias 16 e 20 de novembro, na sede da igreja, localizada na avenida Tancredo Neves, bairro Grande Circular, zona Leste de Manaus.



De acordo com o pastor Fredson Nascimento, o intuito este ano é levar para crianças, jovens e adultos a mensagem de que Deus ama a todos sem distinções.

"O enredo é uma alusão a necessidade do ser humano de se sentir aceito. No caso do filme, os brinquedos antigos tem pavor de que novos brinquedos os substituam. Por isso nós escolhemos essa história, para levar a palavra de Cristo e mostrar que nós temos medos de ser abandonados, temos medos de perder amizades e queremos mostrar às pessoas que Deus jamais nos abandona. É uma alusão sobre o resgate, novas amizades e que somos amados por Deus do jeito que nós somos, assim como o garotinho da história ama de igual forma os antigos e os novos brinquedos", disse o pastor.

Pastor Fredson Nascimento acompanha de perto os ajustes para o espetáculo | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Ainda segundo Nascimento, no filme "todos os brinquedos tem o nome do seu dono gravado nos pés, e o espetáculo faz uma alusão de que Jesus escreve seu nome nos nossos corações quando decidimos pertencer ao nosso senhor", finalizou o pastor.

Fredson explica que algumas pessoas confundem o espetáculo da Nova Batista da Grande Circular com o espetáculo de Natal da sede da Torquato, mas ele lembra que são dois espetáculos diferentes, mas da mesma congregação.

"Logo após a páscoa iniciamos os trabalhos em cima do espetáculo "Aventura dos Brinquedos". Enquanto a sede da Torquato trabalha com o Natal, nosso espetáculo ocorre no mês de novembro para não conflitar e dar a oportunidade de que todos compareçam aqui na sede Grande Circular, que é a 'filha' da Nova Igreja Batista da Torquato e em Dezembro estejam no espetáculo de Natal de lá.", explicou o pastor.

Serão cinco dias de espetáculo na Nova Igreja Batista Grande Circular | Foto: Divulgação

Equipe

Estão envolvidos na montagem do espetáculo todos os ministérios da igreja, que são responsáveis por cada setor como: ornamentação, música, dança, teatro e afins, o que envolve cerca de 700 pessoas. No palco se apresentam 145 jovens, entre personagens principais e figurantes.

Serviço

Espetáculo “Aventuras dos Brinquedos - Toy Story"

Datas e horários: Nos dias 16, 17, 19 e 20 haverá uma apresentação às 19h.

No dia 18, domingo, serão duas apresentações, às 17h30 e às 19h30

Local: Nova Igreja Batista Grande Circular

Endereço: Avenida Grande Circular, 7761, Tancredo Neves

Leia mais:

Teatro Amazonas recebe 7º Encontro de Tenores do Brasil

Miss Brasil Mayra Dias ganha campanha digital para o Miss Universo