Festival Olhar do Norte abre inscrições para curtas-metragens

Manaus - Estão abertas as inscrições para o 2º Festival Olhar do Norte. Realizado pela Artrupe Produções, o festival recebe curtas-metragens de até 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2017. As inscrições estão abertas para todos os Estados da região Norte: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O festival acontece em março de 2019 e contará com 3 mostras de curtas: Região Norte, que é competitiva e abarcará os filmes da região; Outros Nortes, com filmes das demais regiões do Brasil, tendo como foco a produção contemporânea brasileira; Democracia, mostra com filmes que tem como tema os perigos de regimes antidemocráticos.

“Em um momento conturbado politicamente, e com mudanças nos mecanismos de incentivo à cultura que se avizinham, nós entendemos que é ainda mais importante realizar o Olhar do Norte. O objetivo de conhecer a produção audiovisual da região Norte, e também brasileira, e de alguma maneira estreitar os laços entre os realizadores, ganha contornos ainda mais decisivos neste momento”, conta Diego Bauer, um dos curadores do festival.

A primeira edição do festival aconteceu em janeiro de 2018, e contou com a inscrição de aproximadamente 100 filmes da região. “Realizar a curadoria do Olhar do Norte, lançando um olhar sobre a produção do Amazonas e dos nossos vizinhos, foi um verdadeiro privilégio. De um jeito não planejado, temos uma produção que conversa entre si, ao mesmo tempo que é abrangente e surpreendente. Saber que iniciaremos mais uma jornada de análise de filmes é uma tarefa trabalhosa, mas muito recompensadora. Espero que realizadores que não puderam se inscrever na primeira edição, consigam agora”, conclui Bauer, que é acompanhado de Rafael Ramos e Victor Kaleb na curadoria.

As inscrições ficam abertas até 31 de dezembro de 2018 e podem ser realizadas através do link https://tinyurl.com/yb7udo42. O regulamento do festival pode ser acessado em https://tinyurl.com/ydfeo9d3.

| Foto: Divulgação

A Terra Negra dos Kawa

Selecionado para o Festival do Rio e a Mostra Internacional de São Paulo em 2018, A Terra Negra dos Kawa, de Sérgio Andrade, será o filme de abertura do 2° Festival Olhar do Norte. Será a primeira exibição do filme em Manaus.

Nos arredores de Manaus, um grupo de cientistas faz escavações em terrenos em busca de uma terra preta, usada para fins agrícolas. À medida que se aproximam do sítio dos indígenas Kawa, notam que a terra negra adquire maiores poderes energéticos e sensoriais.

A produção amazonense é o terceiro longa da carreira de Sérgio Andrade, e tem atores indígenas no elenco, característica dos filmes do realizador. Kawa tem previsão de estreia no circuito comercial brasileiro em meados do segundo semestre de 2019.

