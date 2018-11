Com música alternativa, Pirão chega à Zona Leste no domingo (18)

Manaus - Os fãs da música alternativa amazonense já podem ficar despreocupados! O Festival Cultural do Pirão, criado em 2014 para agregar e democratizar a música autoral produzida no Amazonas, chega à sua 22ª edição no próximo domingo (18). Desta vez, o local escolhido para receber o evento é o Campo do Bahia, localizado no bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o idealizador do Pirão, Denis Siqueira, o critério escolhido foi a visualização do mapa e a percepção de que naquele setor, o movimento ainda não havia realizado nenhum festival no bairro escolhido para a atual edição. "A última vez que fizemos um festival na Zona Leste foi no Jorge Teixeira, que já é mais próximo da Zona Norte de Manaus", explica o realizador.

No line-up do Festival na Zona Leste, estão confirmados Gil Valente, Carolina Bertolini, Orquestra Puxirum, República Regional, Banda La Responsa e Adriana Melo e Banda. As apresentações começam às 18h e vão até 23h, com apresentação de Gelson Guma, "o anão das multidões". Nos intervalos, ainda haverão intervenções artísticas de poesia, rap, dança, stand up e outras manifestações culturais.

Histórico

O movimento cultural Pirão já é conhecido no meio cultural amazonense por promover eventos que deixam a música alternativa amazonense em evidência. O mais conhecido deles, talvez, seja o Festival que ocorreu ainda em 2014, em um palco flutuante na Praia da Lua, na zona rural de Manaus.

Segundo Denis, a ideia do grupo é sempre realizar os festivais em locais que estão ociosos. "Uma das circunstâncias que favorecem a realização dos eventos é o desconhecimento da arte produzida no Amazonas, assim, poderemos criar uma mentalidade mais original, com o propósito de termos uma cultura cada vez mais reconhecida e prestigiada", explica Siqueira.

Parque Rio Negro, no bairro do São Raimundo, também já foi palco do Festival | Foto: Will Wolff/Pirão

O realizador cultural ainda aponta que as ações de difusão entre as diversas manifestações culturais possibilitam uma conexão entre os artistas locais e os novos públicos. "A longo prazo, queremos atingir o cenário nacional e internacional. Afinal, o que se produz aqui tem tanta qualidade quanto o que se produz no resto do país. Todo mundo fala da Amazônia, mas chegou a hora de a Amazônia ser ouvida", completa.



Além da Praia da Lua, vários outros locais icônicos da capital também já receberam os Festivais Culturais do Pirão, como a Avenida do Samba, no Alvorada; o Anfiteatro do Calçadão da Suframa, no Distrito Industrial; a Praça do Monumento da Ponte Rio Negro, na Compensa; e até o Parque Rio Negro, no São Raimundo.

