'Os Crimes de Grindelwald' é destaque nas telas de cinema em Manaus

Manaus - O segundo filme da franquia "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" é um dos destaques da agenda de cinema do Em Tempo. O filme estreia nesta quinta-feira (15) e um dos pontos principais deste longa fantástico é que além de trazer a primeira aparição de Alvo Dumbledore mais jovem, promete mostrar a história de outros personagens e objetos mágicos que já apareceram nos filmes Harry Potter.

Outro filme esperado e que poderá concorrer ao Oscar 2019, é do Cacá Diegues, "O Circo Místico" traz história de uma família circense e uma paixão improvável.

E ainda nesta quinta-feira tem a estreia de mais um filme nacional chamado, "Todas as canções de amor", que traz Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso como protagonistas.

Animais Fantásticos: Os crimes de Grindelwald

No final do primeiro filme, o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pelo MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Contudo, cumprindo sua promessa, Grindelwald fugiu da prisão e passou a reunir seguidores que, na maioria dos casos, desconheciam suas verdadeiras intenções: criar magos de sangue puro para dominar todos os seres não mágicos.

Na tentativa de frustrar os planos de Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude Law) recruta seu ex-aluno Newt Scamander, que concorda em ajudá-lo, sem saber dos perigos que enfrentará pelo caminho. Dois lados se enfrentam, à medida que o amor e a lealdade são postos à prova, até mesmo entre amigos e famílias, em um mundo de bruxaria cada vez mais dividido.

Veja o trailler

| Autor:

Veja os horários

Centerplex Shopping Grande Circular – 14h00, 17h00, 20h00 (Dublado 4D) / 15h00, 18h00, 21h00 (Dublado 3D) / 16h00, 21h30 (Dublado)

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 14h30, 16h30, 17h15, 18h15, 20h00, 22h00, 22h45, 23h45 (Legendado 3D) / 12h45, 13h45, 15h30, 19h15, 21h00 (Dublado 3D)

Cinépolis Millenium Shopping – 16h31, 20h01, 22h01, 22h46 (Legendado 3D) / 12h46, 13h46, 15h31, 17h16, 18h16, 19h16, 21h01 (Dublado 3D)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 20h01 (Legendado 3D) / 12h50, 13h46, 15h31, 16h31, 17h16, 18h16, 19h16, 20h01, 21h01, 22h01 (Dublado 3D)

Cinemark Studio 5 – 12h20, 15h20, 18h20, 19h00, 21h20, 22h00 (Dublado 3D)

Kinoplex Amazonas Shopping – 13h00 (Legendado 3D) / 15h45, 18h00, 18h30, 20h45, 21h15 (Dublado 3D) / 17h30, 20h15 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 15h50, 21h30 (Legendado 3D) / 18h00 (Legendado) / 13h00, 17h10, 18h40, 20h00, 22h50 (Dublado 3D) / 15h10, 19h20, 20h50 (Dublad0)

UCI Sumaúma Park Shopping – 16h20, 19h50 (Legendado 3D) / 13h30, 19h10, 22h00 (Dublado 3D) / 16h00, 18h00, 18h50, 20h50 (Dublado)

O Grande Circo Místico

Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.



Trailler

Trailler

Veja os horários



Cinépolis Shopping Ponta Negra – 19h05, 21h15

Playarte Manauara Shoppping – 13h15, 15h40, 18h10, 20h40





Todas as canções de amor

Chico (Bruno Gagliasso) e Ana (Marina Ruy Barbosa) se mudam para um novo apartamento em São Paulo. Enquando arrumam as coisas, ela acha um fita K7 e decide escutar. Trata-se de uma mixtape que Clarisse (Luiza Mariani) fez 20 anos antes para seu marido, Daniel (Julio Andrade). Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum.



Trailler

Trailler





Veja os horários

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 15h00, 17h00

Cinépolis Millenium Shopping – 14h00, 14h45, 16h00, 17h00

Playarte Manauara Shoppping – 13h25, 15h35, 17h50, 20h20, 22h20

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h05, 17h35, 22h05

