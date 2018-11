'Festival Até o tucupi' 2018 está com inscrições abertas

Manaus - Fio condutor de vários diálogos com o cenário artístico-musical não só da cidade de Manaus, mas de cidades do Norte e outras regiões, a mostra de música do Festival Até o Tucupi, que nasce originalmente de artes integradas, ainda se dispõe a ouvir o novo, o que não é óbvio da cena, dos cenários.

O projeto, mais uma vez, abre inscrições para que artistas solo, bandas, grupos, possam apresentar seus trabalhos e selecionados, se apresentem nos espaços de shows do Festival, que esse ano acontecem em duas datas: 1º e 08 de dezembro, abrindo e fechando a programação.

As inscrições são gratuitas, abertas a todos os gêneros e estilos musicais e poderão ser realizadas até 16 de novembro deste ano, através de preenchimento do formulário online: bit.ly/MostraDeMusicaAteOTucupi

Estarão aptos à seleção da mostra de música, bandas, grupos ou artistas solo de qualquer estilo musical desde que tenham produções próprias - visto que, caso sejam selecionadas, apresentarão show deste trabalho em questão avaliado. As bandas, grupos e/ou artistas serão selecionados através de uma curadoria especializada.

A organização do Festival Até o Tucupi 2018 também convidará bandas/artistas que estão em destaque no atual cenário da música brasileira (inclusive da cidade de Manaus/AM) para compor a programação da mostra de música.

A mostra tem caráter não competitivo e tem como objetivo proporcionar intercâmbio entre músicos, compositores, produtores, agentes culturais, promover um diálogo com as mais diversas linguagens artísticas (teatro, literatura, artes visuais, audiovisual), instigando a valorização da produção artística cultural no Estado e promovendo a circulação de bandas e agentes culturais de todo o Brasil.



