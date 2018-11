Clipe "Provocar" de Lexa e Glória Groove já tem data de lançamento

Lexa já está com tudo pronto para o lançamento de "Provocar", feat com Glória Groove. Na próxima quinta-feira, 22, será lançado o clipe da música em uma ação com vários digital influencers. A música fala sobre liberdade de expressão e autoestima. | Foto: Instagram/@gloriagroove

Lexa já está com tudo pronto para o lançamento do clipe de "Provocar", feat com Glória Groove. Na próxima quinta-feira (22), será lançado o clipe da música em uma ação com vários digitais influencers. A música fala sobre liberdade de expressão e autoestima.

A música traz batidas do funk, mescladas com swing e flow. Leve e dançante, o single é a aposta da cantora para o verão. " Provocar fala sobre liberdade de expressão e autoestima. Alem disso, é uma música bem alto astral e para quem gosta de dançar", adianta Lexa.

A gravação do videoclipe aconteceu no Morumbi, em São Paulo, e contou com 100 pessoas na produção.

Single Sapequinha

O último trabalho de Lexa, Sapequinha, tem quase 60 milhões de visualizações no Youtube, somados o clipe oficial com o vídeo com a coreografia, e ficou bem ranqueado nas plataformas digitais.

No Spotify, apareceu na lista das 20 mais tocadas do Brasil, em 2º nos virais brasileiros e em 6º nos virais mundiais. Também figurou também na lista dos 50+ virais de países como: Paraguai, França, Chile, Uruguai e Argentina.

