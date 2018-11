Universo de Harry Potter é tema de evento no Millennium Shopping

Quem estiver passando pelo Millennium poderá topar com cosplayers do personagem Newt Scamander (protagonista do filme) e de alunos de Hogwarts | Foto: Divulgação

Até este domingo (18), os fãs da saga Harry Potter poderão se divertir com a programação que o Millennium Shopping preparou. O Mill Magic é uma verdadeira imersão no universo mágico do enredo de sucesso que se tornou uma das maiores franquias mundiais do cinema, com nove filmes lançados e uma bilheteria de nada mais nada menos que US$ 8,53 bilhões.

Estação com vídeos da franquia, cosplayers, intervenções com truques de mágica e debates interativos estão entre as atrações gratuitas para quem visitar o centro de compras.

“É uma atração diferenciada e divertida para crianças, jovens e adultos do bruxinho que conquistou milhares de fãs e, ainda, sentirem-se em um outro mundo, de encantos, mistério e feitiços”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Animais Fantásticos

Os visitantes do shopping encontrarão a Estação Animais Fantásticos, que conta com vídeos sobre teorias e informações sobre a nova etapa da franquia que iniciou em 2016, com o filme “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, e esta semana ganhou continuidade com o lançamento do longa “Animais Fantásticos e os Crimes de Grindwald”.

Quem estiver passando pelo Millennium poderá topar com cosplayers do personagem Newt Scamander (protagonista do filme) e de alunos de Hogwarts. Haverá também ações envolvendo pequenos truques mágicos que serão realizados nas áreas de acesso do mall.

Durante o evento, sempre às 18h, um grupo de influenciadores, formadores de opinião sobre o assunto, estará reunido na praça de alimentação do shopping, participando de um bate-papo que irá abordar as principais expectativas sobre o filme.

*Com informações da assessoria

